Google Home ze wsparciem dla głośników Bluetooth

Możliwość połączenia inteligentnych głośników Google Home z innymi urządzeniami Bluetooth do niedawna pozostawała jedynie w sferze życzeń. Na szczęście w najnowszej aktualizacji Google dodało tę jakże wygodną opcję.

Głośniki Google Home do tej pory były samotnikami – poproszenie Asystenta Google o odtworzenie muzyki oznaczało, że odtworzy ją tylko inteligentny głośnik. Szczególnie narzekali na to posiadacze Google Home Mini, który ze względu na niewielkie rozmiary niezbyt dobrze radził sobie jako sprzęt audio. Dodana w najnowszej aktualizacji funkcja strumieniowania audio do zewnętrznych głośników Bluetooth pozwala obejść to ograniczenie. Aby połączyć urządzenie Google Home z innym sprzętem audio wystarczy sparować je w aplikacji, a każde polecenie wydawane inteligentnemu głośnikowi zostanie wykonane przez wszystkie połączone urządzenia. Aplikacja umożliwi również tworzenie grup głośników i stworzenie systemu multiroom.

Oczywiście aktualizacja działa tylko w jedną stronę – zewnętrzne głośniki nie staną się nagle na tyle inteligentne, aby wykonywać komendy przeznaczone dla Asystenta Google. Prośby o sprawdzenie pogody lub odtworzenie konkretnego wykonawcy wciąż trzeba będzie kierować do Google Home. Możliwość połączenia z innymi urządzeniami jest częścią planów ekspansji Asystenta Google na głośniki zewnętrznych producentów. Funkcję tę do tej pory posiadała jedynie Amazon Alexa; w pozbawionym modułu Bluetooth Apple HomePod raczej nie mamy co liczyć na jej implementację.