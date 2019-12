Styczeń w HBO GO – nowe filmy i seriale

Styczeń w HBO GO to kolejna porcja filmowo-serialowych premier. Będą wśród nich zarówno powroty wyczekiwanych i nagradzanych seriali, jak i całkiem nowe produkcje.

W pierwszej połowie miesiąca odbędzie się premiera serialu w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina z Judem Law i Johnem Malkovichem w rolach głównych, czyli serialu Nowy papież. Jest to kontynuacja nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież. Produkcja po raz kolejny zagłębi się w kulisy działania Stolicy Apostolskiej, koncentrując się między innymi na naturze ludzkich pragnień, odkrywając przywary i słabości osób posiadających władzę, oraz złożony charakter współczesnej wiary. Swoją premierę będzie miał też Outsider – nowy serial HBO będący ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga. Ben Mendelsohn wystąpi w nim w roli błyskotliwego detektywa, który prowadzi śledztwo dotyczące makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Nie zabraknie też nowych komedii, a wśród nich serial HBO rozgrywający się w świecie niedalekiej przyszłości Avenue 5, w którym Hugh Laurie występuje jako kapitan turystycznego statku kosmicznego, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle. Kolejnym komediowym tytułem będzie też nowa odsłona antologii serialowej z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemi w rolach głównych, czyli Cudotwórcy: Wieki ciemne. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza.

W styczniu do HBO GO powróci inspirowany powieścią Volkera Kutschera, wyróżniony Europejską Nagrodą Filmową 2019 serial Babylon Berlin. W nowym sezonie Inspektor Gereon Rath i Charlotte Ritter mają wyjaśnić sprawę gwałtownej śmierci aktorki. Do serwisu dodane zostaną także kolejne sezony takich produkcji jak: Dorwać Małego, czyli historii płatnego zabójcy, który chce zostać producentem w Hollywood, czy serialu Przystań opowiadającego o dalszych losach Alexandry, uznanej architektki, która po zagadkowej śmierci swojego męża odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety. Z kolejnym sezonem pojawi się także Larry David jako neurotyczny Larry David w wielokrotnie nagradzanym serialu HBO Pohamuj entuzjazm.

Nowy miesiąc to także nowa porcja premier filmowych. Dla fanów pełnego metrażu przygotowane zostały takie filmy jak m.in. nagrodzony Oscarem za najlepszą piosenkę Narodziny gwiazdy z Bradleyem Cooperem oraz Lady Gagą o gwiazdorze muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Wśród nowości znajdzie się także Projekt Koliber, w którym Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgård zagrają dwóch kuzynów decydujących się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze oraz Vox Lux z Natalie Portman wcielającą się w postać kontrowersyjnej gwiazdy muzyki pop, która próbuje powrócić na szczyt. Miłośnicy klimatów fantasy będą mogli spędzić czas przy najnowszym remake’u opowieści o Aladynie i jego niezwykłych przygodach z Willem Smithem w roli Dżina – to w filmie Aladyn. Swoją premierę będzie miał też film Aquaman, a w nim Jason Momoa w tytułowej rolu starający się uchronić rasę ludzką przed śmiertelnym niebezpieczeństwem.

Dla melomanów szykuje się gratka w postaci dwóch produkcji – na początku roku U2: Experience – koncert w Berlinie podsumowujący trasę koncertową z 2018 roku, a w drugiej części miesiąca swoją premierę będzie miał Mystify: Michael Hutchence – intymny portret Michaela Hutchence’a, nieżyjącego już frontmana zespołu INXS

Ciekawą propozycją dokumentalną będzie też film I młodzi pozostaną. Zdobywca Oscara Peter Jackson, wykorzystując nowoczesne technologie, restauruje archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać w tym filmie historię I wojny światowej.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w styczniu:

Nowe seriale:

Dorwać Małego III (Get Shorty III) – trzeci sezon serialu przedstawiającego perypetie płatnego zabójcy, który chce zostać producentem w Hollywood – premiera: 7 stycznia, cały sezon

(Get Shorty III) – trzeci sezon serialu przedstawiającego perypetie płatnego zabójcy, który chce zostać producentem w Hollywood – premiera: 7 stycznia, cały sezon Nowy papież (The New Pope) – Jude Law i John Malkovich w kontynuacji nominowanego do Złotego Globu serialu Młody papież – serialu w reżyserii zdobywcy Oscara Paola Sorrentina rozgrywająca się za murami Watykanu – premiera: 10 stycznia, odc.1-2; kolejne: co tydzień po dwa odcinki

Outsider (The Outsider) – nowy serial HBO; błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga – premiera: 13 stycznia, odc. 1-2; kolejne: co tydzień po jednym odcinku

(The Outsider) – nowy serial HBO; błyskotliwy detektyw prowadzi śledztwo w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Ekranizacja bestsellerowej powieści Stephena Kinga – premiera: 13 stycznia, odc. 1-2; kolejne: co tydzień po jednym odcinku Przystań II (The Pier II) – dalsze losy Alexandry, uznanej architektki, która po zagadkowej śmierci swojego męża odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety – premiera: 17 stycznia, cały sezon

(The Pier II) – dalsze losy Alexandry, uznanej architektki, która po zagadkowej śmierci swojego męża odkrywa, że prowadził on podwójne życie u boku innej kobiety – premiera: 17 stycznia, cały sezon Avenue 5 – nowy serial komediowy HBO rozgrywający się w świecie przyszłości. Hugh Laurie występuje jako kapitan turystycznego statku kosmicznego, pod dowództwem którego nic nie może pójść źle – premiera: 20 stycznia

Pohamuj entuzjazm X (Curb Your Enthusiasm X) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David. Neurotyczna osobowość Larry’ego przysparza mu wielu kłopotów – premiera: 20 stycznia

(Curb Your Enthusiasm X) – dziesiąty sezon wielokrotnie nagradzanego serialu HBO, którego bohaterem jest neurotyczny Larry David jako Larry David. Neurotyczna osobowość Larry’ego przysparza mu wielu kłopotów – premiera: 20 stycznia Babylon Berlin II – drugi sezon trzymającego w napięciu serialu kryminalnego o ambitnym policjancie, który wpada na ślad ogromnej korupcji; Inspektor Gereon Rath i Charlotte Ritter mają wyjaśnić sprawę gwałtownej śmierci aktorki. Fabuła jest inspirowana powieścią Volkera Kutschera – premiera: 24 stycznia, odc. 1-2; kolejne: co tydzień po dwa odcinki

Cudotwórcy: Wieki ciemne (Miracle Workers: Dark Ages) – antologia serialowa z Danielem Radcliffem oraz Stevem Buscemi w rolach głównych. Akcja nowego sezonu rozgrywać się będzie w czasach średniowiecza – premiera: 29 stycznia

Nowe odcinki seriali:

Wataha III – trzeci sezon serialu produkcji HBO Europe. Na granicy w Bieszczadach nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze – odcinek finałowy: 10 stycznia

– trzeci sezon serialu produkcji HBO Europe. Na granicy w Bieszczadach nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze – odcinek finałowy: 10 stycznia Ray Donovan VII – siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles – odcinek finałowy: 20 stycznia

– siódmy sezon serialu z Lievem Schreiberem w roli prywatnego konsultanta, który zajmuje się rozwiązywaniem nietypowych problemów wpływowych mieszkańców Los Angeles – odcinek finałowy: 20 stycznia Słowo na L: Generacja Q (The L Word: Generation Q) – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o nieheteroseksualnych kobietach – odcinek finałowy: 27 stycznia

(The L Word: Generation Q) – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o nieheteroseksualnych kobietach – odcinek finałowy: 27 stycznia Work in progress – serial przedstawiający perypetie życiowe Abby, czterdziestopięcioletniej przedstawicielki grupy LGBT, która nie ma zbyt wysokie mniemanie o sobie – odcinek finałowy: 27 stycznia

Opowiedz mi bajkę II (Tell Me A Story) – drugi sezon mrocznego serialu, którego scenariusz inspirowany jest najbardziej znanymi bajkami na świecie,

(Tell Me A Story) – drugi sezon mrocznego serialu, którego scenariusz inspirowany jest najbardziej znanymi bajkami na świecie, Wampiry: Dziedzictwo (Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

Młody Sheldon III (Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu.

(Young Sheldon III) – trzeci sezon serialu o perypetiach dorastającego Sheldona Coopera, jednego z głównych bohaterów kultowego serialu Teoria wielkiego podrywu. All American II – drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W nowym sezonie Spencer, teraz już mistrz stanu w footballu amerykańskim, staje przed trudnym wyborem.

Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Nowości filmowe:

Narodziny gwiazdy (A Star is Born) – Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród – w tym Oscar dla Lady Gagi za najlepszą piosenkę – premiera: 1 stycznia

(A Star is Born) – Bradley Cooper jako gwiazdor muzyki country, który pomaga utalentowanej kelnerce wspiąć się na szczyt. Deszcz nagród – w tym Oscar dla Lady Gagi za najlepszą piosenkę – premiera: 1 stycznia Projekt Koliber (The Hummingbird Project) – Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgård jako dwóch kuzynów, którzy decydują się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze – premiera: 12 stycznia

(The Hummingbird Project) – Jesse Eisenberg oraz Alexander Skarsgård jako dwóch kuzynów, którzy decydują się na ryzykowny ruch z nadzieją, że uda im się zarobić duże pieniądze – premiera: 12 stycznia Vox Lux – Natalie Portman jako kontrowersyjna gwiazda muzyki pop, która próbuje powrócić na szczyt – premiera: 12 stycznia

– Natalie Portman jako kontrowersyjna gwiazda muzyki pop, która próbuje powrócić na szczyt – premiera: 12 stycznia Aladyn (Aladdin (2019)) – najnowszy remake opowieści o Aladynie i jego niezwykłych przygodach z Willem Smithem w roli Dżina. Widowiskowy film w reżyserii Guya Ritchiego – premiera: 19 stycznia

Gość weselny (The Wedding Guest) – młody mężczyzna wyrusza w podróż z Wielkiej Brytanii do Pakistanu, aby zrealizować swój plan porwania kobiety sprzed ołtarza – premiera: 19 stycznia

(The Wedding Guest) – młody mężczyzna wyrusza w podróż z Wielkiej Brytanii do Pakistanu, aby zrealizować swój plan porwania kobiety sprzed ołtarza – premiera: 19 stycznia Aquaman – Jason Momoa jako Aquaman starający się uchronić rasę ludzką przed śmiertelnym niebezpieczeństwem. Wysokobudżetowa adaptacja kultowego komiksu, która zarobiła ponad miliard dolarów na całym świecie – premiera: 26 stycznia

Klasyka filmowa:

Koszmar minionego lata – grupa znajomych potrąca samochodem tajemniczego mężczyznę i spanikowana postanawia wrzucić jego ciało do morza. Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Jennifer Love Hewitt oraz Freddie Prinze Jr. W rolach głównych – premiera: 3 stycznia

grupa znajomych potrąca samochodem tajemniczego mężczyznę i spanikowana postanawia wrzucić jego ciało do morza. Sarah Michelle Gellar, Ryan Phillippe, Jennifer Love Hewitt oraz Freddie Prinze Jr. W rolach głównych – premiera: 3 stycznia Cztery wesela i pogrzeb – jedna z najpopularniejszych komedii romantycznych wszech czasów. Hugh Grant i Andie MacDowell w opowieści o niepoprawnym lekkoduchu, który zakochuje się w pięknej Amerykance – premiera: 27 stycznia

Dla dzieci:

Pora na przygodę! I, II oraz X (Adventure Time) – amerykański serial animowany, stworzony przez Pendletona Warda dla Cartoon Network, który od ponad dekady cieszy się zainteresowaniem fanów z całego świata: premiera: sezon 1 – 3 stycznia, sezon 2 – 17 stycznia, sezon X – 31 stycznia

(Adventure Time) – amerykański serial animowany, stworzony przez Pendletona Warda dla Cartoon Network, który od ponad dekady cieszy się zainteresowaniem fanów z całego świata: premiera: sezon 1 – 3 stycznia, sezon 2 – 17 stycznia, sezon X – 31 stycznia Kroniki rodziny królewskiej (Long Live the Royals) – wyróżniony dwiema statuetkami Emmy miniserial animowany przedstawiający perypetie członków fikcyjnej brytyjskiej rodziny królewskiej – premiera: 10 stycznia, cały sezon

(Long Live the Royals) – wyróżniony dwiema statuetkami Emmy miniserial animowany przedstawiający perypetie członków fikcyjnej brytyjskiej rodziny królewskiej – premiera: 10 stycznia, cały sezon Bohaterska wyprawa dzielnego księcia Ivandoe (The Heroic Quest of The Valiant Prince) – animowany serial przygodowy śledzący losy księcia leśnego królestwa – młodego jelonka Ivandoe oraz jego wiernego druha – premiera: 10 stycznia, cały sezon

(The Heroic Quest of The Valiant Prince) – animowany serial przygodowy śledzący losy księcia leśnego królestwa – młodego jelonka Ivandoe oraz jego wiernego druha – premiera: 10 stycznia, cały sezon Między nami, misiami II (We Bare Bears II) – perypetie trzech braci niedźwiedzi: Grizza, Pandy i Lodomira. Sympatyczne niedźwiadki próbują odnaleźć się w świecie ludzi i codziennie przeżywają niesamowite przygody – premiera: 24 stycznia, cały sezon

Filmy dokumentalne i programy specjalne:

U2: Experience – koncert w Berlinie – zapis berlińskiego koncertu U2 podsumowujący trasę koncertową iNNOCENCE + eXPERIENCE z 2018 roku – premiera: 1 stycznia

– zapis berlińskiego koncertu U2 podsumowujący trasę koncertową iNNOCENCE + eXPERIENCE z 2018 roku – premiera: 1 stycznia I młodzi pozostaną (They Shall Not Grow Old) – wykorzystując nowoczesne technologie zdobywca Oscara Peter Jackson restauruje archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać historię I wojny światowej – premiera: 2 stycznia

(They Shall Not Grow Old) – wykorzystując nowoczesne technologie zdobywca Oscara Peter Jackson restauruje archiwalne nagrania sprzed 100 lat, aby pokazać historię I wojny światowej – premiera: 2 stycznia Mystify: Michael Hutchence – intymny portret Michaela Hutchence’a, znanego na całym świecie frontmana zespołu INXS – premiera: 23 stycznia

Styczniowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]:

1 stycznia

Małe królestwo Bena i Holly, odc. 1-25 (cały sezon)

Narodziny gwiazdy

Fargo

U2: Experience – koncert w Berlinie

2 stycznia

Duma, uprzedzenie i jemioła

I młodzi pozostaną

3 stycznia

Wataha III, odc. 5

Opowiedz mi bajkę II, odc. 5

Pora na przygodę!, odc. 1-13 (cały sezon)

Koszmar minionego lata

Na planie

4 stycznia

Mistrzowie

5 stycznia

Cała prawda o Szekspirze

Zgodne oświadczenie stron

6 stycznia

Słowo na L: Generacja Q, odc. 5

Work in progress, odc. 5

Ray Donovan VII, odc. 8

Starzy durnie

7 stycznia

Dorwać Małego III, odc. 1-7 (cały sezon)

8 stycznia

Gundermann

9 stycznia

Marsz weselny: Coś starego, coś nowego

10 stycznia

Nowy papież, odc. 1-2

Wataha III, odc. 6

Opowiedz mi bajkę II, odc. 6

Młody Sheldon III, odc. 11

Kroniki rodziny królewskiej, odc. 1-4 (cały sezon)

Bohaterska wyprawa dzielnego księcia Ivandoe, odc. 1-9 (cały sezon)

Zoo

Na planie

11 stycznia

Pauza

12 stycznia

Menocchio

Projekt Koliber

Vox Lux

13 stycznia

Outsider, odc. 1-2

Słowo na L: Generacja Q, odc. 6

Work in progress, odc. 6

Ray Donovan VII, odc. 9

Przed egzekucją

Kat i jej zespół

17 stycznia

Przystań II, odc. 1-8

Nowy papież, odc. 3-4

Opowiedz mi bajkę II, odc. 7

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 9

Młody Sheldon III, odc. 12

Pora na przygodę! II, odc. 1-13 (cały sezon)

Niebieski pył

Na planie

18 stycznia

Kelner

19 stycznia

Aladyn

Użyteczne

Gość weselny

20 stycznia

Avenue 5, odc. 1

Pohamuj entuzjazm X, odc. 1

Outsider, odc. 3

Słowo na L: Generacja Q, odc. 7

Work in progress, odc. 7

Ray Donovan VII, odc. 10

Dreamgirls

Samoloty, pociągi i samochody

21 stycznia

All American II, odc. 9

Batwoman, odc. 10

22 stycznia

Wściekły byk

23 stycznia

Mystify: Michael Hutchence

24 stycznia

Babylon Berlin II, odc. 1-2

Nowy papież, odc. 5-6

Opowiedz mi bajkę II, odc. 8

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 10

Między nami, misiami II, odc. 1-24 (cały sezon)

Na planie

25 stycznia

Rosie

26 stycznia

Aquaman

Gloria Bell

Moja mała

27 stycznia

Pohamuj entuzjazm X, odc. 2

Avenue 5, odc. 2

Outsider, odc. 4

Słowo na L: Generacja Q, odc. 8

Work in progress, odc. 8

Cztery wesela i pogrzeb

28 stycznia

All American II, odc. 10

Batwoman, odc. 11

29 stycznia

Cudotwórcy: Wieki ciemne, odc. 1

31 stycznia

Babylon Berlin II, odc. 3-4

Nowy papież, odc. 7-8

Opowiedz mi bajkę II, odc. 9

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 12

Młody Sheldon III, odc. 13

Pora na przygodę! X, odc. 1-12 (cały sezon)

Na planie