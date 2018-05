Akumulatory BMW i3 wykorzystane jako magazyn energii

Narzekamy na niewielkie pojemności akumulatorów w autach elektrycznych i często nie doceniamy ich możliwości. To, czego nie widzą kierowcy, dostrzegł sektor energetyki odnawialnej. Instalacja złożona z 500 baterii BMW i3 została wykorzystana jako magazyn energii wyprodukowanej przez farmę wiatrową.

Instalacja została włączona do sieci na farmie wiatrowej Pen y Cymoedd w południowej Walii. Składa się z sześciu kontenerów po brzegi wypełnionych bateriami z BMW i3, z których każdy ma pojemność 33 kWh. Jednostka ma za zadanie ustabilizowanie przepływu energii odnawialnej do sieci – będzie magazynować wyprodukowaną energię w wietrzne dni i oddawać ją do sieci w te, w które produkcja będzie niższa. Baterie wykorzystane do jej budowy zostały wyprodukowane przez BMW specjalnie do tego projektu, ale nie różnią się niczym od tych montowanych w samochodach. Marka liczy na to, że w przyszłości do tego celu będą mogły być wykorzystywane nie tylko nowe części, ale i te pochodzące ze starych aut.

To największa instalacja tego typu złożona z samochodowych baterii, ale nie jedyna. Podobny projekt prowadzi Renault, które chce wykorzystać baterie i systemy inteligentnego ładowania odzyskane z samochodów Renault Zoe do stworzenia pierwszego na świecie w pełni odnawialnego i automatycznego systemu energetycznego opartego na recyklingu. Projekt prowadzony jest w Portugalii, na sąsiadującej z Maderą wyspie Porto Santo. Nie należy również zapominać o Tesli i jej ogromnych instalacjach złożonych z baterii Powerpack.