Steven Wilson zapowiada album The Overview

Steven Wilson, znany na całym świecie muzyk, wokalista, producent i innowator muzyczny zapowiedział swój ósmy album. Krążek The Overview ukaże się nakładem Fiction Records 14 marca. Po premierze artysta ruszy w trasę koncertową, w ramach której odwiedzi także Polskę. 4 czerwca zagra na Torwarze w Warszawie, a 5 czerwca wystąpi w gliwickiej PreZero Arenie.

Czterdziestodwuminutowy album jest najśmielszym dziełem w dotychczasowej karierze Stevena. Wydawnictwo składa się z dwóch utworów – Objects Ooutlive Us i The Overview. Oba zostały zainspirowane tzw. „efektem oglądu” nazywanym także „kosmiczną euforią”.

The Overview to powrót Wilsona do rozległej, progresywnej muzyki. Artysta pomógł zdefiniować na nowo i spopularyzować gatunek zarówno dzięki swoim solowym dokonaniom, jak i nagraniami z Porcupine Tree. Dwa niezwykle ambitne utwory składają się z wyróżniających się sekcji muzycznych, które płynnie przechodzą z jednego w drugi, tworząc wyjątkową, spójną kompozycję. Progresywna muzyka Wilsona wydawana w XXI wieku unowocześnia klasyczną paletę muzyczną „progu”, dzięki czemu takie elementy jak błyszcząca elektronika czy post-rock i podobne brzmienia, brzmią spójnie i przenoszą gatunek prosto w serce obecnego krajobrazu muzycznego.

– To długa, trwająca 42 minuty podróż, która bazuje na „efekcie oglądu”, czyli sytuacji, w której astronauci spoglądający na Ziemię z kosmosu przechodzą transformacyjną zmianę poznawczą, polegającą na przytłaczającym postrzeganiu piękna i poczuciu większej niż kiedykolwiek indziej więzi z innymi ludźmi i Ziemią jako całością. Nie każde z tych doświadczeń jest pozytywne. Niektórzy postrzegają wówczas Ziemię jako nieistotną i zagubioną w ogromie kosmosu, a rasę ludzką jako niespokojny gatunek. Jako odzwierciedlenie tego stanu, album przedstawia obrazy i historie dotyczące życia na Ziemi, zarówno te dobre, jak i złe – tłumaczy Steven Wilson.

Chociaż początkowo The Overview miało być w pełni solowym wydawnictwem, finalnie usłyszymy na nim stałych współpracowników Wilsona – Craiga Blundella (perkusja), Adama Holzmana (klawisze) i Randy’ego McStine’a (gitary). Album zawiera teksty Andy’ego Partidge’a z XTC, które napędzają historię zawartą w Objects Outlive Us.

Efektem prac nad The Overview jest album wyróżniający się wyjątkowym brzmieniem i wizją, która łączy elementy z różnych etapów trwającej już ponad trzy dekady kariery Wilsona. Są tutaj ukłony w stronę klasycznych nagrań Porcupine Tree, nawiązania do The Raven That Refused To Sing, futurystyczna elektronika rodem z The Future Bites oraz przestrzeń dźwiękowa charakteryzująca The Harmony Codex z 2023 r. Dzięki przestrzennym miksom Atmos, które będą dostępne na nośnikach fizycznych i cyfrowo, album jest prawdziwym doświadczeniem audiofilskim. Wersje winylowe zostały specjalnie zremasterowane z połowiczną prędkością przez Milesa Showella w Abbey Road.

Albumowi towarzyszy pełnometrażowy film, którego twórcą jest wieloletni współpracownik Wilsona Miles Skarin. Poprzedzona sesją Q&A premiera odbędzie się 25 lutego w londyńskim kinie BFI IMAX.

Album taki jak The Overview mógł nagrać tylko Steven Wilson. Wydawnictwo jest bez wątpienia jednym z najbardziej unikatowych albumów 2025 roku. Do odsłuchu zalecamy słuchawki oraz otwarty umysł.

Album będzie dostępny na następujących nośnikach: CD, LP, Blu-ray oraz miętowy winyl. Wydawnictwo pojawi się także na platformach streamingowych.