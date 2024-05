Erochain Expo już za mniej niż miesiąc

Erochain Expo odbędzie się juz 7 i 8 czerwca w Warszawie. Oto podsumowanie tego, co rekomendują na wydarzeniu organizatorzy.

Fan Zone, gdzie będziesz miał szansę poznać osobiście ulubione gwiazdy, influencerów i twórców w dedykowanej strefie. Pojawią się tam m.in. EvilQueen, Mrs.Honey, Owiaks Couple, 25moniq Swedish Felisie i wielu innych.

B2B Networking Zone: Masz okazję budować relacje biznesowe i wymieniać doświadczenia. To idealne miejsce do znalezienia partnera biznesowego, inwestora lub twórców czy influencerów do współpracy! Dodatkowo, dostaniesz dostęp do dedykowanego B2B Afterparty, gdzie biznes łączy się z zabawą w komfortowej atmosferze.

Randki Na Żywo: Umów się na spotkanie z osobami, które idealnie pasują do twoich preferencji i potrzeb w specjalnie dedykowanej strefie za pośrednictwem Aplikacji Networkingowej. Wszyscy uczestnicy dostaną do niej dostęp po 15 maja!

Strefa SHOW: Zobacz spektakularne występy: shibari, pokazy tańca, tantryczne i BDSM i wiele innych.

Strefa Zakupów: To miejsce, w którym zaopatrzysz się w najnowsze i najlepsze gadżety bezpośrednio od wystawców.

After Party: Emocje się nie kończą! Afterparty dla wszystkich uczestników odbędzie się 9 czerwca w klubie La Pose Varsovie. VIP Afterparty będzie miał miejsce w klubie Chaton. Rejestracja możliwa będzie po 20 maja! Więcej informacji https://erochainexpo.com/erochain-expo-afterparty/

Side Events: Weź udział w ekscytujących wydarzeniach towarzyszących organizowanych przez partnerów Erochain. Każde z nich oferuje wyjątkowe doświadczenia i niespodzianki. Wiecej informacji wkrótce!

Edukacja: Poszerzaj swoje horyzonty, zdobywaj wiedzę i znajdź odpowiedź na nurtujące cię pytania dzięki warsztatom, dyskusjom panelowym i prezentacjom.

Agenda dostępna jest na stronie: https://erochainexpo.com/event-agenda/