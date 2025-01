Dreame X50 Ultra debiutuje w Polsce

Dreame Technology wprowadza na polski rynek zaawansowanego technologicznie robota sprzątającego – X50 Ultra. Premiera urządzenia, które zostało entuzjastycznie przyjęte podczas targów CES 2025 w Las Vegas, odbyła się w Polsce. Model ten wyznacza nowe standardy w segmencie robotów sprzątających.

Dreame X50 Ultra to rewolucja w świecie robotów sprzątających. Sercem urządzenia jest system ProLeap, pierwszy na świecie system automatycznie wysuwanych nóg, co potwierdza certyfikat Frost & Sullivan. Ten innowacyjny mechanizm umożliwia pokonywanie przeszkód o wysokości do 6 cm. Zintegrowany system amortyzacji nie tylko zapobiega gwałtownym zderzeniom, ale także znacząco redukuje poziom hałasu podczas pracy, co potwierdza certyfikat TÜV dla trybu cichej pracy.

Doskonała nawigacja i innowacyjne systemy czyszczenia

Robot wyposażono w zaawansowany system nawigacji VersaLift – czujnik dalmierza zapewnia mapowanie przestrzeni w zakresie 360 stopni, a gdy urządzenie ma czyścić pod niskimi meblami czujnik DToF chowa się w obudowie.

System HyperStream Detangling DuoBrush, wykorzystujący innowacyjną konstrukcję kanału powietrznego, skutecznie zapobiega plątaniu się włosów o długości nawet do 30 cm, co zostało potwierdzone certyfikatem TÜV SÜD. Uzupełnia go system TripleUp Tech, który inteligentnie zarządza podnoszeniem szczotek bocznych i mopów w zależności od trybu sprzątania oraz powierzchni.

We flagowym modelu nie mogło zabraknąć sprawdzonych rozwiązań marki Dreame jak technologie Dual Flex Arm. Dzięki nim jedna z dwóch nakładek mopujących oraz szczotka boczna osadzone są na ruchomych ramionach, co zapewnia doskonałe pokrycie powierzchni zarówno podczas odkurzania, jak i czyszczenia na mokro.

Potężna moc i inteligentne sterowanie

Dreame X50 Ultra wykorzystuje zaawansowaną technologię OmniDirt Detection 2.0, która potrafi rozróżniać rodzaje zabrudzeń i dostosowywać do nich strategię czyszczenia. System rozpoznaje suche i mokre plamy, mieszane zabrudzenia oraz większe cząstki, automatycznie dobierając odpowiedni tryb pracy. Kamera RGB wspierana przez system 3DAdapt zapewnia skuteczne rozpoznawanie i omijanie przeszkód, a robot potrafi identyfikować do 200 różnych typów obiektów.

Pod względem parametrów technicznych Dreame X50 Ultra wyznacza nowe standardy w swojej klasie. Silnik TurboForce szóstej generacji, pracujący z prędkością do 90 000 obrotów na minutę i wykorzystujący innowacyjny projekt elektromagnetyczny oraz aerodynamiczne łopatki, generuje imponującą siłę ssania do 20 000 Pa przy zoptymalizowanym poziomie hałasu. Wydajny akumulator o pojemności 6400 mAh z funkcją szybkiego ładowania (o 30% szybszej niż w poprzednich modelach) zapewnia długotrwałą pracę.

System AceClean DryBoard z 20 dyszami spryskującymi gwarantuje równomierne czyszczenie, a technologia gorącego mycia mopów w stacji dokujące w temperaturze 80°C eliminuje 99% bakterii. Dodatkowo urządzenie zostało wyposażone w unikalny system Reactive Mop Washing, który dostosowuje intensywność mycia do stopnia zabrudzenia, zapewniając optymalną czystość i higienę.

Kompleksowa automatyzacja sprzątania

Stacja dokująca PowerDock oferuje osiem funkcji automatycznego utrzymania czystości. Pojemny worek na kurz o pojemności 3,2L zapewnia do 100 dni autonomicznej pracy. Zbiorniki na czystą i brudną wodę o pojemności odpowiednio 4,5L i 4,0L oraz automatyczny system dozowania detergentu sprawiają, że robot może pracować przez długi czas bez interwencji użytkownika. Stacja jest kompatybilna z opcjonalnym zestawem do podłączenia do instalacji wodnej, a system UV w otworze worka na kurz redukuje ilość bakterii o 99,98%.

Dreame X50 Ultra oferuje zaawansowane funkcje komunikacji, w tym obsługę protokołu Matter oraz sterowanie głosowe z obsługą 40 komend offline, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla inteligentnego domu. Robot obsługuje sprzątanie według pomieszczeń i oferuje szczegółowe rekomendacje dotyczące czyszczenia poszczególnych przestrzeni.

Urządzenie zostało również wyposażone w inteligentny system rozpoznawania dywanów, automatycznie dostosowujący tryb pracy – od podnoszenia mopów na dywanach z krótkim włosiem po całkowite odłączanie nakładek mopujących na dywanach z długim włosiem. Dzięki trybowi Carpet Boost, robot zwiększa moc ssania podczas sprzątania powierzchni tekstylnych, zapewniając ich dokładne odkurzanie.

Dostępność i oferta specjalna

Robot będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: w wersji standardowej X50 Ultra w sugerowanej cenie katalogowej 6 549 PLN (będzie dostępny w lutym) oraz Complete w sugerowanej cenie katalogowej 6 999 PLN, każda w kolorze białym lub czarnym. Model X50 Ultra Complete został objęty specjalną ofertą premierową, klienci sieci MediaExpert (14-27 stycznia 2025), RTV Euro (20-27 stycznia 2025) oraz Oficjalnego Sklepu Dreame (14-27 stycznia 2025) otrzymają przy zakupie kupon o wartości 400 PLN. Kupon będzie można wykorzystać na dowolne produkty marki w sieci, w której dokonano zakupu.