Tajemna gwiazda Oscarów! Airbrush Flawless Setting Spray Charlotte Tilbury króluje na czerwonym dywanie 97. ceremonii wręczenia nagród Akademii

Podczas tegorocznej gali Oscarów w Los Angeles gwiazdy lśniły nie tylko dzięki spektakularnym kreacjom, ale także nieskazitelnym makijażom. Za ich trwałość i perfekcję odpowiadał jeden sekret – Airbrush Flawless Setting Spray Charlotte Tilbury, prawdziwa magia ukryta za hollywoodzkim blaskiem.

Demi Moore i Michelle Yeoh olśniły na czerwonym dywanie, a ich perfekcyjnie wykonany makijaż przetrwał cały wieczór dzięki viralowemu hitowi Charlotte Tilbury. To właśnie Airbrush Flawless Setting Spray sprawił, że ich stylizacje były trwałe, świeże i pełne blasku, niezależnie od emocji towarzyszących wielkiej gali.

Nie tylko one postawiły na kultowy produkt Charlotte. Colman Domingo, Adrien Brody oraz inne gwiazdy zachwycały promiennym wyglądem dzięki makijażowi i pielęgnacji z gamy Charlotte Tilbury. To właśnie Hollywood Flawless Filter, Beauty Light Wands czy Exagger-Eyes Volume Mascara sprawiły, że ich looki zachwycały na każdym kroku.

Dlaczego Airbrush Flawless Setting Spray jest numerem 1?

Airbrush Flawless Setting Spray Charlotte Tilbury to ulubieniec gwiazd od 2020 roku. Jego wodoodporna, lekka formuła utrwala makijaż nawet do 16 godzin, zapobiegając jego blaknięciu i ścieraniu się. To absolutny must-have każdej wielkiej gali – od czerwonego dywanu aż po afterparty.

Produkt ten jest obecnie numerem 1 wśród utrwalaczy makijażu na rynku prestiżowych kosmetyków w USA i Wielkiej Brytanii, a jego popularność rośnie – co 6 sekund sprzedaje się jedna butelka tego cudownego sprayu na całym świecie!

Oscarowy makijaż Demi Moore i Michelle Yeoh

Sofia Tilbury stworzyła dla Demi Moore nieskazitelny look z rozświetloną skórą i subtelnym blaskiem na powiekach. W makijażu gwiazdy nie zabrakło kultowych produktów, takich jak Charlotte’s Magic Cream, Hollywood Flawless Filter czy Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand, a całość utrwalił oczywiście Airbrush Flawless Setting Spray.

Michelle Yeoh, laureatka Oscara i prezenterka tegorocznej gali, również postawiła na stylizację z nutą elegancji. Jej wizażystka, Sabrina Bedrani, podkreśliła jej oczy i dopasowała kolor ust do niebieskiej kreacji. Wśród kluczowych produktów znalazły się Airbrush Flawless Foundation, Hollywood Contour Wand i Exagger-Eyes Volume Mascara, a efekt końcowy zabezpieczył Airbrush Flawless Setting Spray.

Męska pielęgnacja w stylu Hollywood

Również nominowani do Oscara aktorzy postawili na wyjątkową pielęgnację. Colman Domingo i Adrien Brody zawdzięczali swój promienny wygląd niezawodnym produktom Charlotte, takim jak Magic Cream, Magic Serum Crystal Elixir czy Magic Water Cream. Ich skórę przygotowano, nawilżono i zabezpieczono, by przez całą noc wyglądała idealnie.

Charlotte Tilbury po raz kolejny udowodniła, że jej produkty są niezastąpione na czerwonym dywanie. Jeśli marzysz o trwałym, oszałamiającym makijażu – sięgnij po jej sprawdzone kosmetyki i olśnij niczym gwiazdy Hollywood!