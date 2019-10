Steam rozpoczyna testy funkcji Remote Play Together

Wspólna gra ze znajomymi na przysłowiowej jednej kanapie to dla wielu z nas jedno z najmilszych wspomnień dzieciństwa. Tytuły z lokalnym trybem dla wielu graczy wciąż są popularne, a nowa usługa dostępna na Steamie pozwoli zagrać w nie z każdego miejsca na świecie.

Remote Play Together właśnie trafiło do wersji beta najnowszej wersji klienta Steam. Pozwala ono grać w tytuły z lokalnym multiplayerem nawet wtedy, gdy gracze korzystają z różnych komputerów – razem będą mogły zagrać urządzenia z Windowsem, Linuksem i macOS. Aby dołączyć do gry, wystarczy uruchomić tytuł z lokalnym trybem dla wielu graczy, wybrać tryb dla wielu graczy i zaprosić do niego znajomych. Wystarczy, żeby tylko jedna osoba miała kopię gry, a inni użytkownicy będą mogli dołączyć do niego bez konieczności zakupu tytułu dla siebie. Gracze będą mogli porozumiewać się ze sobą poprzez czat głosowy.

Na razie usługa znajduje się w wersji beta, co oznacza, że może ona być obarczona kilkoma błędami – Valve zwraca uwagę na latencję, która może powodować rwanie się obrazu i utrudniać grę w tytuły, które polegają na współzawodnictwie. Jeśli faza testowa spodoba się użytkownikom, Remote Play Together trafi do oficjalnej wersji Steama. Ponadto w przyszłości być może dodana zostanie także obsługa iOS i Androida.