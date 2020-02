Square Enix prezentuje intro remake’u Final Fantasy VII

Final Fantasy VII Remake to jeden z najbardziej wyczekiwanych tytułów tego roku. Na powrót do Midgaru musimy poczekać jeszcze kilka tygodni, ale Square Enix postanowiło zaostrzyć apetyty fanów, prezentując intro swojej kasowej produkcji.

Film otwierający Final Fantasy VII Remake zapożycza sporo elementów z oryginalnego intra. Wprowadza on nas do świata gry, pokazując sceny z codziennego życia w najważniejszej lokacji gry, industrialnej metropolii Midgar. Opening prezentuje także kilku spośród głównych bohaterów, przede wszystkim Aerith i wojowników Avalanche wyruszających w niebezpieczną misję – wśród nich znajduje się główny heros „siódemki”, Cloud Strife.

Ujęciom towarzyszy kultowy soundtrack stworzony przez Nobuo Uematsu, który był tak pamiętnym elementem oryginalnej gry, ale jej nowoczesna oprawa graficzna mówi sama za siebie. To najdłuższy jak do tej pory klip opublikowany przez Square Enix – poprzednie prezentowały sławne momenty i nowe designy bohaterów. Pokazywały one także zupełnie odmieniony, dynamiczny system walki, zbliżony raczej do tego z nowszego FFXV niż turowego oryginału.

Premiera Final Fantasy VII Remake była początkowo zaplanowana na 3 marca, ale deweloper zdecydował się na jej przesunięcie o ponad miesiąc – ostatecznie jej pierwsza część ma ona ukazać się 10 kwietnia na PlayStation 4. W przeciwieństwie do oryginału, gra będzie podzielona na epizody. Los wersji przeznaczonych na inne platformy pozostaje nieznany, ale najprawdopodobniej będziemy musieli na nie długo czekać, ponieważ do 2021 roku Final Fantasy VII Remake ma być tytułem ekskluzywnym dla PS4.