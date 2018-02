MWC 2018: nowe telefony od Asusa

Ostatnio jakoś nie było słychać o telefonach Asusa, ale to może się wkrótce zmienić. Producent zaprezentował właśnie nowe smartfony ZenFone. Są one wyposażone w szereg funkcji AI, większe ekrany i zupełnie nowe aparaty fotograficzne.

Najpotężniejszym modelem zaprezentowanym podczas targów jest ZenFone 5Z. Telefon wyposażony jest w ekran o przekątnej 6,2 cala z charakterystycznym wcięciem przypominającym te z iPhone’a X i szklaną obudowę pozwalającą na bezprzewodowe ładowanie. Ekran ma automatycznie dostosowywać swoją jasność do warunków panujących w pomieszczeniu. Wewnątrz znajdziemy procesor Snapdragon 845, od 6 do 8 GB RAM i maksymalnie 256 GB pamięci. Telefon będzie działał na Androidzie Oreo, a jego wydajność usprawni specjalny system AI Boost, który ma automatycznie przetaktować procesor podczas odpalania szczególnie wymagających aplikacji. Ponadto smartfon będzie wyposażony w podwójny aparat 12 Mpix f/1.8 i 8 Mpix f/2.2 z funkcją zapamiętywania ustawień użytkownika i rozpoznawania obiektów w kadrze.

ZenFone 5 wygląda identycznie, jak 5Z, i różni się jedynie niektórymi specyfikacjami. Zastosowano w nim procesor Snapdragon 636, od 4 do 6 GB RAM i maksymalnie 64 GB pamięci – system operacyjny, aparat i pozostałe funkcje pozostaną bez zmian. Trzecim urządzeniem zaprezentowanym podczas targów jest ZenFone 5 Lite. Telefon wyposażony jest w ekran 6 cali, procesor Snapdragon 430 lub 630, od 4 do 6 GB RAM i do 64 GB pamięci. Ciekawy jest natomiast zastosowany w nim układ fotograficzny – 5 Lite ma bowiem dwa podwójne aparaty, jeden z przodu, jeden z tyłu. Jego dokładna specyfikacja nie została podana. Ceny urządzeń nie są jeszcze znane, ale Asus zapowiada, że będą one bardzo atrakcyjne dla użytkownika.