Spotify testuje konto dla dwojga

Mieszkające razem pary nie muszą już korzystać z dwóch osobnych kont Spotify Premium lub kupować pakietu dla rodziny. Polska jest jednym z pięciu krajów, w których rozpoczęły się testy nowej usługi Premium Duo.

W naszym kraju za nową subskrypcję zapłacimy 25 zł miesięcznie – w cenie tej uwzględniona jest usługa Premium dla dwóch kont. Rachunek nie jest dzielony na pół, ale regulowany przez posiadacza głównego konta, który zakupił dostęp do usługi i zaprosił drugą osobę do korzystania z niej. Pakiet promocyjny dotyczy jedynie osób mieszkających razem, a do jego aktywacji niezbędna jest weryfikacja adresu domowego użytkownika. Jeśli podczas korzystania z Premium Duo zajdzie taka potrzeba, do procesu weryfikacji może dochodzić wielokrotnie. Tak jak wszystkie pakiety Spotify, subskrypcję można anulować w dowolnym momencie.

Jeśli spełniamy warunki uczestnictwa w Premium Duo, możemy korzystać ze wszystkich funkcji dostępnych w zwykłym pakiecie oraz zupełnie nowej opcji Duo Mix. Pozwala ona na stworzenie regularnie aktualizowanej playlisty w oparciu o historię odtworzeń obydwu posiadaczy kont. Playlistę można odtworzyć w wersji standardowej, relaksującej lub energetyzującej. Za Spotify Duo nie można płacić przy użyciu kart upominkowych; usługa jest także niedostępna dla użytkowników korzystających ze Spotify za pośrednictwem firm telekomunikacyjnych i innych stron trzecich. Oprócz Polski nowy pakiet został uruchomiony w Irlandii, Danii, Kolumbii i Chile.