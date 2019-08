Spotify dla rodziny z nowymi funkcjami

Pakiet rodzinny Spotify do tej pory był często wykorzystywany przez grupy znajomych, którzy chcieli zaoszczędzić na dostępie do muzyki w trybie Premium – poza ceną i wymaganiem, że wszyscy jego posiadacze muszą mieszkać razem, nie różnił się on niczym specjalnym od klasycznej subskrypcji. Teraz otrzyma on dodatkowe funkcje czyniące go bardziej „rodzinnym” niż poprzednio.

Najważniejszą nowością w pakiecie dla rodziny będzie niedostępna do tej pory kontrola rodzicielska. Umożliwi ona rodzicom filtrowanie zawartości, jakiej słuchają ich dzieci, na przykład poprzez ograniczanie dostępu do piosenek określonych jako „nieprzyzwoite”. Najczęściej utwory te zawierają przekleństwa lub dotyczą tematyki nieodpowiedniej dla najmłodszych użytkowników. Funkcja ta była poprzednio dostępna w Spotify, ale zarządzał nią posiadacz konta, więc dzieciaki mogły łatwo się jej pozbyć. Teraz dostęp do kontroli rodzicielskiej otrzyma tylko posiadacz głównego konta, a do jej wyłączenia koniecznie trzeba będzie podać hasło – utrudni to pociechom samodzielne usunięcie filtra. Funkcja dostępna będzie z poziomu Family Hub, gdzie oprócz tego użytkownik może dodawać i usuwać konta członków rodziny.

Poza kontrolą rodzicielską Spotify uzupełni konto rodzinne o możliwość tworzenia wspólnej playlisty – znana jest ona z plany Spotify dla dwojga. Główne konto otrzyma możliwość sterowania tym, czyja zawartość będzie trafiała na listę piosenek, co uchroni rodziców przed nadmierną ilością piosenek z seriali dla dzieci. Aktualizacja będzie najpierw dostępna w Irlandii, ale już wkrótce trafi ona do użytkowników na całym świecie.