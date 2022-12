Street Fighter 6 – ogłoszenie daty premiery gry

Capcom przekazał, że Street Fighter 6 będzie miał swoją premierę 2 czerwca 2023 roku!

W całkiem nowym trybie World Tour będzie można odwiedzić ekscytujące miejsca, takie jak plaża na Jamajce, arena we Włoszech, festiwal we Francji i nie tylko, podróżując po całym świecie, ucząc się ruchów specjalnych od mistrzów. Można nawet mieszać i dopasowywać ruchy specjalne różnych mistrzów, co oznacza, że awatar gracza może rzucić Hadoukenem lub Sonic Boom, czy wykonać Spinning Bird, wszystko w tej samej walce!. World Tour wprowadza również Master Assist, pozwalając graczom walczyć u boku Mistrza, takiego jak Ryu, wzywając go w bitwie do pomocy przez pewien czas. Na koniec dochodzą minigry, takie jak siekanie butelek karate, delektowanie się włoską kuchnią, parowanie piłek do koszykówki i nie tylko. W minigry można grać pomiędzy walkami w formie pracy w niepełnym wymiarze godzin, w której można zarobić walutę trybu World Tour na zakup odzieży, jedzenia i nie tylko.

Do Street Fighter 6 powróci jedna z legend serii – Dee Jay – a także pojawi się troje nowicjuszy – Manon, Marisę i JP. Dee Jay – Dee Jay, który po raz pierwszy pojawił się w Super Street Fighter II, jest popularną na całym świecie supergwiazdą muzyki tanecznej, która płonie miłością do muzyki i walki. Jako powracająca postać w serii, Dee Jay zachowuje swoje charakterystyczne ruchy, które wprowadzą cię w rytm walki. Manon – supermodelka i mistrzyni świata w judo, pyszni się na wybiegu walk ulicznych, stając się najsilniejszą modelką na świecie. Zestaw ruchów Manon to pełne wdzięku połączenie zmagań judo i baletu klasycznego. Znajdź ją na scenie Fete Foraine, olśniewającym karnawale na tle francuskiej panoramy. Marisa to dobrze zapowiadająca się projektantka biżuterii z Włoch, która twierdzi, że pochodzi od starożytnych greckich wojowników. Potężna postać wykorzystuje swoje długie kończyny, by wyzwolić powolne, ale gigantyczne ciosy. Rozkoszuj się zapachem zwycięstwa w Colosseo, scenie Marisy, z gotowymi do walki wojownikami w tle, którzy cię dopingują. JP jest szefem międzynarodowej organizacji non-profit, odpowiedzialnej za wiele udanych projektów inwestycyjnych i człowiekiem stojącym za obecnym dobrobytem Nayshall. Ma ukochaną kotkę o imieniu Cybele.

Capcom ma też niespodziankę dla graczy Street Fighter V: Champion Edition w postaci kampanii Street Fighter RVN6ACK! Utwórz identyfikator Capcom i połącz ze swoją platformą, aby otrzymać Super Street Fighter II Turbo w Battle Hub po uruchomieniu Street Fighter 6.