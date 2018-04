Nowe zestawy AIY od Google

Projekty typu „zrób-to-sam” to jeden z najszybciej rozwijających się trendów technologicznych – nic w końcu nie pozwala tak dobrze zrozumieć działania przedmiotu, jak jego samodzielne złożenie. Google właśnie wprowadziło drugą generację swoich zestawów AIY przeznaczonych dla dzieci i dorosłych.

Nazwa AIY to połączenie skrótów AI oraz DIY. Kryją się pod nią zestawy części potrzebnych do zbudowania prostego urządzenia wykorzystującego sztuczną inteligencję. Za ich pomocą można stworzyć własny inteligentny głośnik ze wsparciem dla Asystenta Google (AIY Voice) lub kamerę bezpieczeństwa z funkcją rozpoznawania twarzy i identyfikowania emocji (AIY Vision). Do tej pory produkty Google z tej serii były przeznaczone głównie dla pasjonatów: wymagały dokupienia kompatybilnej platformy Raspberry Pi, która, chociaż stosunkowo niedroga, stanowiła dla niektórych użytkowników barierę finansową. Zestawy drugiej generacji mają ułatwić sprawę: ich częścią będą platformy Raspberry Pi Zero WH oraz karty SD z zainstalowanym oprogramowaniem, a AIY Vision dodatkowo będzie wyposażony w niezbędną do jego kamerę RPi 2. Połączenie urządzenia ze smartfonem lub tabletem umożliwi natomiast aplikacja AIY, na razie dostępna jedynie na Androida.

Google AIY przeznaczone jest przede wszystkim dla nastolatków i studentów, którzy chcą samodzielnie zrealizować niedrogi i ciekawy projekt naukowy z dziedziny AI. Samodzielne wykonanie głośnika lub kamery ma być nie tylko doświadczeniem edukacyjnym, ale także przyjemnym sposobem na spędzenie czasu, zachęcającym młodzież do zainteresowania się tematyką sztucznej inteligencji. AIY Vision będzie kosztował 90 USD (ok. 300 PLN), a AIY Voice: 50 USD (ok. 170 PLN). Obydwa zestawy trafią do światowej dystrybucji w tym roku.