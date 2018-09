SpaceX zabierze miliardera w lot dookoła Księżyca

Pasażerskie loty w kosmos nie są nowością, ale jeszcze żaden turysta nie wybrał się w lot dookoła naszego naturalnego satelity. Jeśli plany SpaceX się powiodą, już niedługo może się to zmienić – firma Elona Muska pragnie zabrać w okolice Księżyca Yusaku Maezawę, japońskiego miliardera.

Yusaku Maezawa jest założycielem Zozotown, czyli największego internetowego sklepu odzieżowego w Japonii. Już wkrótce może stać się on także jednym z pierwszych turystów, którzy będą mogli doświadczyć lotu dookoła Księżyca. Nazwisko głównego pasażera komercyjnego lotu zostało ogłoszone wczoraj podczas specjalnej konferencji przez Elona Muska. Oprócz Maezawy w kosmos poleci także grupa od 6 do 8 artystów – miliarder jest miłośnikiem i patronem sztuki nowoczesnej, a jego pragnieniem jest podzielenie się tym przeżyciem z osobami, które go inspirują i zachęcenie ich do stworzenia dzieł zainspirowanych wycieczką w kosmos. Swoje zainteresowanie lotem wyraził także Elon Musk.

Pasażerowie dostaną do dyspozycji statek Big Falcon Spaceship, który zostanie wyniesiony przez rakietę Big Falcon Rocket. BFR ma być najpotężniejszą rakietą wielokrotnego użytku w historii kosmicznej eksploracji i nadawać się do regularnego przesyłania zaopatrzenia na powierzchnię Marsa. Obydwie technologie są jeszcze rozwijane, a w pracach nad nimi na pewno pomoże zastrzyk finansowy, jakim było wykupienie lotu przez Maezawę – dokładna kwota, jaką zapłacił miliarder, nie została publicznie ogłoszona. Misja zaplanowana jest wstępnie na 2023 rok i ma trwać niecały tydzień. Turyści wykonają przelot nad powierzchnią Księżyca, zbliżając się do niej nawet na 200 km, po czym wrócą na Ziemię.