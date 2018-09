Audi prezentuje elektrycznego SUV-a E-Tron

Nowe modele samochodów elektrycznych są dla producentów nie tylko okazją do pokazania ich wkładu w rozwój przyjaznego dla środowiska transportu, ale także zaprezentowania nowości technologicznych. SUV Audi E-Tron jest właśnie jedną z takich supernowoczesnych premier.

Audi E-Tron trafi do niezbyt zatłoczonego segmentu rynku samochodowego – jego konkurencją jest właściwie jedynie Jaguar I-Pace i Tesla Model X. Auto otrzyma po jednym silniku elektrycznym na każdą oś, a ich łączona moc 265 kW ma równać się 350 KM i umożliwić start od zera do 100 km/h w 6,6 sekund. Silniki mają otrzymać także specjalny tryb Boost poprawiający powyższe osiągi. Zasięg samochodu szacowany jest na „ponad 400 km”, a ładowanie baterii od zera do 80% trwa około 30 minut. Nowością ma być zastosowany w E-Tronie podwójny system hamowania. Oprócz standardowych, mechanicznych układów, auto otrzyma także hamulec elektryczny, którego działanie będzie opierało się na automatycznym hamowaniu silnikiem i łagodnym wytracaniu prędkości. System ten ma pomóc w wydłużeniu zasięgu auta.

Nowe Audi otrzyma również wsparcie dla Alexy, która zostanie zintegrowana bezpośrednio z systemem multimedialnym. Wirtualna asystentka w samochodzie ma działać tak samo, jak na inteligentnym głośniku. Za pomocą komend głosowych użytkownik będzie mógł sprawdzać prognozę pogody, zadawać pytania sytuację na drodze i sterować muzyką. Oznacza to również, że auto będzie miało własne połączenie LTE, chociaż nie wiadomo, na których rynkach będzie ono dostępne. E-Tron nie będzie jedynym modelem, do którego trafi asystentka Amazonu, a jej integracja z pozostałymi modelami Audi ma odbyć się już w 2019 roku. Wtedy do salonów trafi również komercyjna wersja elektrycznego SUV-a.