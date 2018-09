NVIDIA ułatwi „podkręcanie” kart graficznych

Nie wszyscy użytkownicy pecetów decydują się na overclockowanie swoich podzespołów, czego powodem często jest długi proces optymalizacji ustawień i dostosowywania ich do możliwości komputera. Nvidia Scanner to nowa funkcja dołączona do najmocniejszych kart z architekturą Turing, które ograniczy ten czas do jedynie 20 minut.

Uruchomienie Scannera jest prościutkie – po wybraniu opcji testowania oprogramowanie przeprowadzi analizę podzespołów zamontowanych w komputerze i w oparciu o nie podkręci kartę graficzną do optymalnej wartości. Dzięki temu unikniemy irytującego efektu wąskiego gardła, w którym w pełni przetaktowana karta graficzna ograniczana jest przez niewystarczająco wydajny procesor lub pamięć RAM. Cały proces potrwa jedynie około 20 minut.

Scanner nie zostanie zamknięty w postaci osobnej aplikacji, lecz włączony do wirtualnych centr sterowania zaprojektowanych przez poszczególnych producentów GPU Turing. Na pewno znajdziemy go w kartach z serii RTX 2080 i RTX 2080 Ti, ale nie wiadomo, czy trafi on także do niższych modeli 2070. Nvidia zapowiedziała jednak, że Scanner w przyszłości zostanie udostępniony posiadaczom flagowych kart poprzedniej generacji.

Karty RTX 2080 będą dostępne w sprzedaży od 20 września. Nowa architektura Turing ma zapewnić wyraźnie odczuwalny skok wydajności w porównaniu z poprzednim systemem Pascal, a ponadto umożliwić korzystanie z technologii ray tracing w grach, które zostały wyposażone w jej obsługę. Na razie jest ich niewiele, ale najprawdopodobniej już wkrótce coraz więcej tytułów otrzyma stosowne wsparcie.