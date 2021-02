SpaceX ogłasza pierwszą w pełni cywilną misję

Mimo problemów z organami regulacyjnymi, o których pisaliśmy ledwie wczoraj, SpaceX idzie do przodu. Firma Elona Muska właśnie ogłosiła, że do końca tego roku na orbitę wyruszy misja złożona jedynie z cywilów.

Na razie znamy tylko jednego spośród uczestników wyprawy – to prezes firmy dostarczającej usługi płatnicze Shift4 Payments, Jared Isaacman. Misja nosi nazwę Inspiration4 i ma przede wszystkim cel charytatywny – Isaacman planuje zebranie funduszy na szpital pediatryczny St Jude Children’s Research Hospital w Memphis, zajmujący się leczeniem najcięższych przypadków chorób dziecięcych.



Do misji dołączą jeszcze trzy osoby: jedną z nich będzie ambasador wybrany przez szpital, kolejną – użytkownik platformy Shift4Shop, a ostatnią – osoba wylosowana spośród darczyńców, którzy przekażą na konto szpitala odpowiednią kwotę. Nazwiska szczęśliwców poznamy w połowie marca.



Jeśli plany SpaceX dojdą do skutku, Inspiration4 będzie pierwszą w historii misją okołoziemską, w której wezmą udział jedynie cywile – do tej pory kosmicznym turystom zawsze towarzyszyli astronauci. Kapsuła Crew Dragon zostanie wystrzelona z Florydy i kilkukrotnie okrąży Ziemię po specjalnie wyznaczonej orbicie. Jedno pełne okrążenie zajmie około 90 minut, dlatego w trakcie podróży pasażerowie zobaczą wiele wschodów i zachodów słońca. SpaceX chwali się, ze misja ta to początek ery, w której wszyscy będziemy mogli myśleć o wyprawie w kosmos – brzmi pięknie, nie?