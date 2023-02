JBL Bar 1300 trafia na polski rynek

Zapowiadany w zeszłym roku, flagowy, najwyższy model wśród soundbarów serii JBL Bar właśnie pojawił się na polskim rynku.

JBL Bar 1300 to 11.1.4-kanałowy soundbar z odłączanymi głośnikami surround, MultiBeam, Dolby Atmos i DTS:X. To zdecydowanie coś więcej niż tylko świetny soundbar – to kompletny system audio. Technologia MultiBeam i sześć głośników skierowanych w górę — cztery w listwie i dwa w zasilanych akumulatorowo odłączanych głośnikach przestrzennych — które zapewniają mocny dźwięk przestrzenny dzięki technologiom Dolby Atmos i DTS:X 3D. Całkowita moc wyjściowa 1 170 W i ekscytujący bas z 10-calowego subwoofera to więcej niż wystarczy, aby wstrząsnąć pomieszczeniem. Jednak, dzięki technologii PureVoice, która sprawia, że rozmowy są wyraźne nawet, gdy inne dźwięki są odtwarzane z pełną głośnością, żaden dialog nie umknie użytkownikowi. Można też wybrać strumieniowanie za pośrednictwem AirPlay, Alexa Multiroom Music (MRM) lub Chromecast built-in, aby uzyskać ponad 300 opcji strumieniowania ulubionej muzyki. Soundbar sparować można również z urządzeniem Bluetooth. Można nawet zabrać jeden z odłączanych głośników (lub oba w celu uzyskania głośnego dźwięku stereo) do kuchni lub na patio i tam słuchać ulubionej muzyki lub podcastu.

Aplikacja JBL One umożliwia dostosowanie korektora i sterowanie wszystkimi zgodnymi głośnikami za pomocą jednej wygodnej aplikacji. To niezwykle prosta konfiguracja soundbara, personalizacja jego ustawień oraz zintegrowane przeglądanie usług muzycznych w celu znalezienia nowego ulubionego utworu. Każdy pokój jest inny, dlatego też z pomocą użytkownikowi przychodzi funkcja kalibracji dźwięku gwarantująca, że JBL Bar 1300 zapewni najlepsze efekty przestrzenne 3D w każdym wnętrzu i układzie pomieszczenia.

Przydatną funkcjonalnością soundbara jest też współpraca z głośnikami wyposażonymi w asystenta głosowego. Wystarczy połączyć JBL Bar 1300 z urządzeniem obsługującym asystenta głosowego, aby natychmiast poprosić Alexę, Asystenta Google lub Siri o przesłanie strumienia ulubionej muzyki do soundbara.

Sugerowana cena detaliczna zestawu wynosi 6 999 PLN.