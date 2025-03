TEST: iPhone 16e

Nominalnie należący do rodziny iPhone’ów 16, model 16e nie ma kilku funkcji znanych z najnowszych flagowców Apple, takich jak ultraszerokokątny aparat, kompatybilność z MagSafe, obsługa najszybszych sieci 5G, Dynamic Island, przycisk Camera Control oraz czip Ultra Wideband, który pomaga w znajdowaniu urządzeń Apple.

Niektóre z tych kompromisów są dość wyraźne, zwłaszcza że Apple jeszcze niedawno sprzedawało iPhone’a 14 w tej samej cenie, ale z większością z tych funkcji. W zamian iPhone 16e oferuje jednak wydajność i długowieczność najnowszego procesora A18, który obsługuje Apple Intelligence, które wkrótce powinno zawitać również do Polski. Żywotność baterii również zachwyca. Jednak po kolei.

Pod względem wyglądu iPhone 16e z płaskimi, aluminiowymi krawędziami, szklanym tyłem i matowym wykończeniem sprawia wrażenie współczesnego flagowca Apple — z kilkoma istotnymi wyjątkami. Notch mieszczący przedni aparat i sensory Face ID to wizualny znak, że iPhone 16e nie jest flagowym modelem. Każdy iPhone od serii 15 ma Dynamic Island, więc notch sprawia, że 16e wygląda jak model plasujący się gdzieś pomiędzy iPhonem 12 a 14. Na co dzień notch nie rzuca się w oczy, ale brak Dynamic Island oznacza utratę funkcjonalności, którą oferują najlepsze iPhone’y.

Czarna ramka wokół ekranu iPhone’a 16e jest zauważalnie grubsza niż w iPhonie 16, przez co wygląda mniej premium. Jednak w tym segmencie nie jest to raczej problemem Ekran iPhone’a 16e jest identyczny jak w iPhonie 14, co oznacza, że mamy do czynienia z 6,1-calowym panelem Super Retina XDR OLED o częstotliwości odświeżania 60 Hz, jasności do 1 200 nitów i pokrytym szkłem Ceramic Shield poprzedniej generacji, co może go czynić bardziej podatnym na zarysowania.

Ekran iPhone’a 16e zapewnia wrażenia porównywalne do iPhone’a 15 i 16. Pomimo niższej maksymalnej jasności, w pełnym słońcu wygląda równie jasno jak ostatnie flagowe modele. Nie schodzi do poziomu jednego nita, jak wyświetlacz iPhone’a 16, co oznacza także brak opcji Always-on-Display, ale nadal jest komfortowy do używania w ciemności.

Jednym z największych atutów iPhone’a 16e jest jego wydajność i potencjalna długowieczność w tej cenie. Telefon działa na najnowszym procesorze A18 z czterema rdzeniami GPU, czyli jednym mniej niż w iPhonie 16.

iPhone 16e otwiera i uruchamia aplikacje tak szybko, jak można by się spodziewać po nowym telefonie z najnowszym procesorem. Wyniki benchmarków są zgodne z iPhonem 16 w testach jednowątkowych (uruchamianie aktywnych aplikacji). W testach wielowątkowych (aplikacje działające w tle) wynik jest nieco niższy, ale różnice są minimalne.

Imponująca wydajność, potencjalna długowieczność, przyszłościowy dostęp do Apple Intelligence, wysokiej jakości aparat i znakomita żywotność baterii sprawiają, że jest to doskonała opcja

iPhone 16e obsługuje sieci 5G w niskim i średnim paśmie, ale nie obsługuje sieci mmWave 5G. Większość użytkowników może tego nawet nie zauważyć, ponieważ sieci 5G w niskim i średnim paśmie są wystarczająco szybkie do typowych zadań wymagających dużej ilości danych.

Pod względem gier wydajność jest bardzo podobna do iPhone’a 16. Telefon obsługuje ray tracing i wymagające gry AAA, mimo braku jednego rdzenia GPU. W testach syntetycznych wyniki iPhone’a 16e są niemal identyczne z iPhonem 15 wyposażonym w procesor A16.

Dzięki A18 iPhone 16e obsługuje funkcje Apple Intelligence, co jest dużą wartością dodaną. To wyraźny upgrade względem iPhone’a 15 i 14, które nie są kompatybilne z pakietem AI Apple. To może być istotne w niedalekiej przyszłości.

Apple niezmiennie króluje w kategorii długowieczności swoich produktów i choć przyszłość jest nieprzewidywalna, historia nam pokazuje, że można się spodziewać, że za siedem lat wielu użytkowników będzie mogło bez przeszkód dalej korzystać z 16e.

iPhone 16e ma pojedynczy aparat 48 Mp, który robi świetne zdjęcia jak na telefon w tej cenie, z dobrze zrównoważonymi kolorami i kontrastem. Zdjęcia w trybie domyślnym są zapisywane w rozdzielczości 24 Mp, ale technologia pixel binning łączy mniejsze piksele w większe, co poprawia jakość w słabszym świetle. Zdjęcia wykonane w słabych warunkach oświetleniowych wyglądają dobrze na ekranie iPhone’a 16e, ale na większym monitorze komputerowym tracą nieco na ostrości w porównaniu do zdjęć z iPhone’a 16. Mimo to większość użytkowników będzie zadowolona z jakości aparatu w nocy, biorąc pod uwagę niższą cenę urządzenia. Brak ultraszerokiego aparatu to największa strata, ale rekompensuje to zoom 2x o jakości optycznej. Nawet zdjęcia przy 6x powiększeniu wyglądają dobrze, choć nie są idealnie ostre jak przy dedykowanym teleobiektywie. To kompromis dla osób, które lubią robić zdjęcia ultraszerokokątne.

Nagrywanie wideo możliwe jest w 4K przy 60 kl./s o bardzo dobrej jakości, ale brakuje trybu filmowego (Cinematic Mode) i makro wideo. Nie ma też stabilizacji optycznej sensor-shift, obecnej w flagowych iPhone’ach od modelu 13. Wideo podczas chodzenia jest nieco mniej stabilne niż w iPhonie 16, ale nadal użyteczne i wystarczające dla większości użytkowników.

iPhone 16e ma najlepszą baterię spośród wszystkich 6,1-calowych iPhone’ów. W testach zakończył dzień z 70% baterii, co jest lepszym wynikiem niż iPhone 16 (65%). To tyle samo co 6,7-calowy iPhone 16 Plus (70%). Ładowanie odbywa się przez USB-C, ale telefon nie obsługuje MagSafe, co jest sporym zaskoczeniem. Wspiera tylko standard Qi, co oznacza wolniejsze ładowanie bezprzewodowe (poniżej 10 W).

Wiele osób mających budżet 3 000 PLN na iPhone’a, powinna czuć się komfortowo, kupując iPhone’a 16e. Jego imponująca wydajność, potencjalna długowieczność, przyszłościowy dostęp do Apple Intelligence, wysokiej jakości aparat i znakomita żywotność baterii sprawiają, że jest to doskonała opcja.

Teoretycznie zatem zwiększyła się cena wejścia w system Apple od czasów modelu SE, ale możliwości są nieporównywalnie większe. W cenie trzech tysięcy złotych dzisiaj możliwe jest wciąż kupienie u sprzedawców zewnętrznych modelu 14 Plus i 13 Pro, które zapewniają dostęp do MagSafe, a zatem genialnych akcesoriów, teleobiektyw, funkcja Znajdź… ale na pewno nie trafią na niego rozwiązania AI i nie ma Wi-Fi 7, co może, choć nie musi bardzo szybko stać się powodem do chęci przesiadki na wyższe modele.

Sprawa jeszcze bardziej komplikuje się w przypadku wyższych wariantów pojemnościowych. Podstawowa wersja zapewnia 128 GB pamięci, a jej zwiększenie oznacza kolejno wydatek rzędu 3 500 PLN za 256 GB i 4 500 PLN za opcję 512 GB. Zaryzykowałbym stwierdzenie, że w bardzo nielicznych przypadkach warto jest wybierać wyższy wariant niż podstawowy, ewentualnie wspomagając się świetnie działającym rozwiązaniem chmurowym Apple.

Amerykanie stworzyli więc smartfon, który jest bardzo dobrym wyborem, ale nie dla każdego, kto chce w budżetowy sposób posiadać iPhone’a.

Specyfikacja

CENA Od 2 999 PLN

Od 2 999 PLN KOLORY czarny, biały

czarny, biały WYMIARY 146,7 x 71,5 x 7,8 mm

146,7 x 71,5 x 7,8 mm EKRAN 6,1” OLED 460 ppi

6,1” OLED 460 ppi WAGA 167 g