TEST: Toyota Corolla Cross

Na wszystko jest metoda. Małe samochody nie sprzedają się dobrze, więc może po prostu wystarczy je podnieść, sklasyfikować jako subkompaktowe crossovery i wycenić trochę wyżej? Tak było w przypadku Mazdy 3 i CX-30, a także Hondy Civic i HR-V. W ten sposób opisałbym również relację między Toyotą Corollą a Toyotą Corolla Cross. Tyle że Toyota nie ukryła, czym właściwie jest ta ostatnia, pod nową, trudną nazwą. Jest to crossover Toyota Corolla. „Over” zwyczajnie jest nieme.

W czasach, gdy producenci samochodów reklamują je jako „pojazdy aktywnego stylu życia”, Corolla Cross jest miłym odejściem od tej magii marketingu. To powrót do podstaw: samochód, który nie zatraca się w udawanej wytrzymałości lub zbyt wielu opcjach. Przyzwoicie się nim jeździ, ale jego głównymi zaletami są oszczędność paliwa i cena podstawy.

Corolla Cross wygląda z zewnątrz bardzo dobrze, nawet jeśli trochę anonimowo. Niemal uroczo dzięki zaokrąglonym kształtom i delikatniejszym liniom. Chociaż reflektory wydają się być cofnięte w gniewie, ogólny projekt na szczęście nie ma w sobie agresji, która definiuje tak wiele nowoczesnych samochodów, z luksusowym ramieniem Toyoty – Lexusem. Wzdłuż bocznych progów, spodów przedniego i tylnego zderzaka oraz wzdłuż nadkoli jest mnóstwo czarnych, plastikowych okładzin.

We wnętrzu poza 12,3-calowym cyfrowym kokpitem dostępny jest 10,5-calowy moduł infotainment. Jest też sporo przycisków do sterowania radiem i klimatyzacją.

Zbudowany na platformie GA-C, samochód dostępny jest w wariancie hybrydowym 1.8 140 KM i 2.0 197 KM w opcji na przednie i wszystkie koła (testowany), tylko z automatyczną skrzynią biegów. Corolla Cross jest żwawa i lekka, z bardzo dobrą reakcją podwozia i wyczuciem układu kierowniczego. Przyjemna zabawa pojawia się, gdy skręcisz nieco szybciej, ponieważ samochód nie ma wrażenia, że dźwiga dużą masę na zakrętach, a tym samym hamuje progresywnie i przewidywalnie. Rezultatem jest mały przecinak, który uwielbia jeździć własnym pędem po krętych bocznych drogach. W mieście ruch nim jest płynny, a parkowanie proste. Na autostradzie trzeba rozmawiać nieco głośniej. Podobnie jak w przypadku innych testowanych przeze mnie produktów Toyoty, adaptacyjny tempomat działa dobrze i zmniejsza zmęczenie podczas jazdy na długich dystansach.

Zarówno kierowcy, jak i pasażerowie znajdą dobrą przestrzeń w kabinie, z przyzwoitą ilością miejsca na nogi i nad głowami z tyłu. Widoczność na zewnątrz jest całkiem dobra, podobnie jak pozycja kierowcy. Przestrzeń w bagażniku jest nieco poświęcona na miejsce dla ludzi, ale jeśli nie przewozisz dodatkowych osób, siedzenia łatwo się składają.

Po kilku godzinach za kierownicą zauważyłem pewien dyskomfort – prawdopodobnie z powodu braku podparcia w dolnej części siedzenia. Największy mój problem leżał jednak gdzieś indziej. Przyspieszenie trwa dłużej niż w większości innych samochodów w tym segmencie, a wysiłkowi towarzyszy głośny ryk silnika, który wypełnia kabinę, gdy czterocylindrowy silnik naprawdę zagłębia się w sobie, aby przywołać moc. A kiedy załadowałem do bagażnika trochę ciężkich bagaży, zdecydowanie poczułem dodatkowe obciążenie w aucie. Tak, Corolla Cross mogłaby mieć więcej mocy.

Poza tym to nieskomplikowane auto bez trybów jazdy czy manetek zmiany biegów, z dobrym prześwitem i kamerą cofania trochę zbyt niskiej rozdzielczości.

Choć cena CC zaczyna się od 146 900 PLN, prawie 56 tysięcy kwoty testowanego egzemplarza stanowiły dopłaty. Oszczędzi się na spalaniu w mieście, gdzie auto pije 4,3 l/100 km, choć na trasie już prawie dwukrotnie więcej. Redaktor Tomasz Niechaj zszedł nawet w swoim teście do 4 litrów w tym pierwszym przypadku.

Z drugiej strony za takie pieniądze można mieć Toyotę RAV4. Większą, mocniejszą i nieskończenie bardziej popularną. O ile dosłownie nie możesz zmieścić RAV4 na swoim miejscu parkingowym, osobiście nie widzę powodu, by wydawać kwotę za RAV4 na Corollę Cross.

Jeśli jednak ty uważasz inaczej, Corolla Cross ma wymiary podobne do CH-R, więcej miejsca nad głową i jest przeznaczona dla osób, które nie chcą wsiadać do zwykłej Corolli. Jest doskonale zdolna do swojej pracy i całkiem zwinna na zakrętach.

