Nowości fotograficzne od Sony

Sony pokazało kilka swoich nowości, dołączających do fotograficznego portfolio. Przyjrzyjmy się im z bliska.

Korpus APS-C A6700

Firma Sony zapowiedziała wprowadzenie nowego korpusu APS-C α6700. Model ten będzie najbardziej zaawansowanym aparatem bezlusterkowym APS-C w ofercie Sony, z najnowocześniejszymi funkcjami do fotografowania i filmowania pochodzącymi z pełnoklatkowych aparatów Alpha i kamer Cinema Line. Mimo to zachowa małe wymiary i lekkość korpusów z serii α6000.

Korpus α6700 jest wyposażony w wykonaną w technologii BSI matrycę CMOS Exmor R APS-C o efektywnej rozdzielczości 26,0 megapikseli oraz szybki i wydajny procesor Sony BIONZ XR. Łączy wyjątkowe możliwości rejestracji obrazu z kompaktową, lekką konstrukcją.

Aparat pozwala nagrywać filmy o wysokiej rozdzielczości 4K z szybkością do 120 kl./s. Dzięki szerokiemu, przekraczającemu 14 stopni zakresowi dynamiki tonalnej dobrze utrwala szczegóły nawet w słabym oświetleniu i warunkach bardzo dużego kontrastu. Użytkownik może również wybrać profil obrazu S-Cineton, by bez żadnych korekt uzyskać finezyjny wygląd obrazu filmowego i pięknie odwzorowane odcienie karnacji — jak z profesjonalnych kamer Sony Cinema Line.

Dokładne rozpoznawanie obiektów z użyciem sztucznej inteligencji

Najnowszy, wykonany w technologii BSI przetwornik obrazu CMOS Exmor R APS‑C ma efektywną rozdzielczość około 26 megapikseli, a w połączeniu z zaawansowanym procesorem BIONZ XR zapewnia nadzwyczajne parametry obrazu. Standardowy zakres czułości ISO przy fotografowaniu i filmowaniu wynosi od 100 do 32 000, dzięki czemu rejestrowany obraz odznacza się niskim poziomem szumu. Lepsza reprodukcja barw gwarantuje naturalną kolorystykę sfilmowanych osób, roślin i innych obiektów. Funkcja „Twórczy wygląd” pozwala natomiast tworzyć obrazy o oryginalnej ekspresji wizualnej.

Aby zapewnić dokładne działanie systemu AF rozpoznającego obiekty w czasie rzeczywistym, w nowym korpusie wykorzystano procesor SI z modelu α7R V. W porównaniu z poprzednimi aparatami z serii α6000, które rozpoznawały jedynie ludzi i zwierzęta, zakres identyfikowanych obiektów powiększył się o ptaki, owady, samochody, pociągi i samoloty. Połączenie nowego korpusu z ogłoszonym w tym samym dniu obiektywem FE 70–200 mm F4 Macro G OSS II pozwoli ustawiać ogniskowe z zakresu od 105 do 300 milimetrów (w przeliczeniu na format pełnoklatkowy) i w pełni wykorzystywać możliwości telezoomu do rejestracji obrazów o wysokiej jakości. Obsługiwany jest również cały szereg innych obiektywów z mocowaniem typu E.

Znakomite parametry obrazu filmowego i zapis w formacie 4K120p

Przetwarzanie danych będących odpowiednikiem obrazu 6K sprawia, że aparat α6700 nagrywa filmy 4K o lepszej jakości, z szybkością do 120 kl./s. Krzywa S‑Log3 rozszerza zakres rozpiętości tonalnej do ponad 14 stopni, dając niespotykane możliwości gradacji w postprodukcji. Z kolei profil S-Cinetone, opracowany początkowo do kamer Cinema Line, wspaniale odwzorowuje odcienie karnacji i najjaśniejsze fragmenty obrazu. Dostępna jest również funkcja automatycznego kadrowania, która płynnie śledzi obiekty z użyciem sztucznej inteligencji, eliminując potrzebę ręcznego przemieszczania aparatu. Na korpusie znajduje się stopka Multi Interface (MI) zgodna z cyfrowym łączem audio, do której można podłączyć na przykład nowy mikrofon typu shotgun ECM-M1. Bezpośrednia, cyfrowa transmisja sygnału audio o wysokiej jakości zapobiega wówczas pogorszeniu jakości dźwięku.

Poręczność, funkcjonalność i rozbudowany zestaw łączy w kompaktowym, lekkim urządzeniu

Dzięki kompaktowej konstrukcji (o wymiarach około 12 × 7 × 8 cm i wadze około 493 g) korpus α6700 jest bardzo poręczny i łatwy w noszeniu. Wygodny w użyciu, dotykowy ekran LCD z regulacją kąta nachylenia umożliwia obsługę za pośrednictwem nowoczesnego menu dotykowego. Na obudowie znajduje się także przednie pokrętło o dostosowywanej funkcji oraz pokrętło wyboru trybu pracy: fotografowania, filmowania lub S&Q. Wbudowany w korpus 5-osiowy system stabilizacji matrycy pozwala fotografom wydłużyć czas otwarcia migawki o 5,0 stopni, a tryb Aktywny gwarantuje stabilny obraz filmowy.

Nowy korpus współpracuje z aplikacją Creators’ App, umożliwiającą bezproblemowe przesyłanie filmów i fotografii do serwisu w chmurze.

Troska o środowisko i ułatwienia dostępu

W ciągu ostatnich 10 lat firma Sony wykorzystała w aparatach cyfrowych i cyfrowych kamerach wideo około 379 ton plastiku z recyklingu, zastępując nim tworzywa sztuczne z surowców pierwotnych. Tworzywa z recyklingu, w tym SORPLAS, są szeroko stosowane także w obudowie nowego korpusu. Zmniejsza to wpływ na środowisko bez pogorszenia funkcjonalności. Wprowadzono także funkcję czytnika ekranu, która pomaga w obsłudze, odczytując na głos zawartość menu i ekranów odtwarzania filmów. Dzięki niej aparat jest łatwiejszy w użyciu dla jeszcze większego grona twórców.

Mikrofon typu shotgun ECM-M1

ECM-M1 to pierwszy na świecie mikrofon typu shotgun z ośmioma trybami zapisu dźwięku wybieranymi pokrętłem. 4 kapsuły mikrofonowe, specjalna technologia kształtowania wiązki i zaawansowane przetwarzanie cyfrowe umożliwiają pracę w różnych trybach, w tym stereofonicznym. W trybie ultrakierunkowym mikrofon zbiera dźwięk z przodu (z wycinka o rozwarciu około 30°), a skutecznie tłumi inne dźwięki, dynamicznie dostosowując się do warunków w otoczeniu. Tryb ten idealnie sprawdza się podczas nagrywania wywiadów lub ujęć autoportretowych, gdy główny obiekt stale znajduje się przed mikrofonem.

Do zmieniania trybów przechwytywania dźwięku służy nowe pokrętło trybu z blokadą położenia. Mikrofon ECM-M1 ma również funkcje osłabiające zakłócenia: filtr redukcji zakłóceń do osłabiania hałasu w tle i filtr dolnozaporowy, który tłumi odgłosy wibracji i hałas o niskiej częstotliwości. Działanie tych filtrów opiera się na cyfrowym przetwarzaniu sygnału. Podnoszą one jakość dźwięku podczas nagrywania i ograniczają konieczność skomplikowanego przetwarzania na dalszych etapach. W parze ze zgodnymi aparatami mikrofon obsługuje także nagrywanie 4‑kanałowe. W takim przypadku kanały 3 i 4 służą do zapisu rezerwowego dźwięku w trybie wielokierunkowym, a w kanałach 1 i 2 nagrywany jest dźwięk o wybranej przez użytkownika charakterystyce kierunkowej. Kompaktowy, lekki mikrofon ECM‑M1 zwiększa swobodę ruchów i pomaga nagrać dźwięk o wysokiej jakości w różnych sytuacjach. Gdy zostanie podłączony do stopki akcesoriów Multi Interface zgodnego aparatu, zasilanie i przesyłanie sygnału audio odbywa się bezpośrednio, bez dodatkowych przewodów i akumulatorów. Jeśli stopka Multi Interface aparatu jest ponadto wyposażona w cyfrowe łącze audio, sygnał audio ma postać cyfrową, dzięki czemu nie istnieje ryzyko pogorszenia jakości dźwięku. Na mikrofonie znajduje się też przełącznik zapewniający zgodność z wieloma aparatami i kamerami z łączem analogowym.

Obiektyw FE 70–200 mm F4 Macro G OSS II

Firma Sony zapowiedziała również wprowadzenie na rynek teleobiektywu zmiennoogniskowego FE 70–200 mm F4 Macro G OSS II (SEL70200G2), przeznaczonego do pełnoklatkowych korpusów z mocowaniem typu E z rodziny α. Najnowszy model pokrywa ogniskowe z zakresu od 70 do 200 milimetrów przy stałej maksymalnej przysłonie F4.

FE 70–200 mm F4 Macro G OSS II to kompaktowy, lekki teleobiektyw zmiennoogniskowy o szerokim zakresie zastosowań, wyposażony w szybki, wydajny system AF. Model ten jest pierwszym na świecie obiektywem zmiennoogniskowym, który utrzymuje powiększenie 1:2 w całym zakresie zoomu. Co więcej, po podłączeniu sprzedawanego oddzielnie telekonwertera można wykonywać makrofotografie w skali 1:1 przy dowolnym ustawieniu ogniskowej, a maksymalna ogniskowa wzrasta do 400 mm.

Kompaktowy, lekki obiektyw przystosowany do użytku z telekonwerterem i umożliwiający zdjęcia z dużej i małej odległości

Teleobiektyw zmiennoogniskowy FE 70–200 mm F4 Macro G OSS II ma 149 mm długości, a jego waga (bez uchwytu do statywu) wynosi 794 g. Jest przeznaczony do fotografowania i filmowania różnorodnych scen: sportu, krajobrazów, dzikiego ptactwa, a nawet ujęć makro.

Zastosowanie zaawansowanych soczewek asferycznych zapewnia spójną, wysoką rozdzielczość obrazu i kontrast w całym kadrze. Z kolei szkło ED (o bardzo małej dyspersji) kompensuje aberrację chromatyczną.

Obiektyw współpracuje także z zaawansowanym telekonwerterem (sprzedawanym oddzielnie). Zwiększenie maksymalnej ogniskowej do 400 mm (600 mm w przypadku korpusów z matrycą APS-C) pozwala bardziej szczegółowo ukazać odległe obiekty i uzyskać piękny wygląd nieostrych fragmentów ujęcia. Podłączenie teleobiektywu SEL20TC umożliwia ponadto ujęcia makro w skali 1:1 w całym zakresie ogniskowej.

Szybki system AF i znakomite działanie podczas nagrywania filmów

Dzięki silnikom liniowym XD firmy Sony szybkość pracy systemu AF wzrosła nawet o 20%. Śledzenie poruszających się obiektów działa dwukrotnie wydajniej niż w poprzednim modelu i umożliwia dokładne utrzymywanie ostrości na wybranym obiekcie. Zasadniczo poprawiono efektywność śledzenia w czasie regulacji zoomu. W połączeniu z flagowym korpusem α1 obiektyw umożliwia zdjęcia seryjne z szybkością do 30 klatek na sekundę.

W obiektywie wprowadzono nowe ustawienie stabilizacji obrazu SteadyShot: MODE3. Optymalizuje ono algorytm korygowania drgań aparatu w celu ustabilizowania kadru podczas zdjęć poruszających się obiektów. W przypadku użycia zgodnego korpusu można skuteczniej kompensować drgania aparatu i nagrywać stabilniejsze filmy.

Intuicyjna obsługa i duża niezawodność ułatwiające pracę w trudnych warunkach

Intuicyjna obsługa i niezawodne działanie ułatwią pracę zarówno fotografom, jak i twórcom filmów. Obiektyw FE 70–200 mm F4 Macro G OSS II jest wyposażony w ogranicznik zakresu ustawiania ostrości i przełącznik trybu Full-time DMF, umożliwiającego błyskawiczne przejście z trybu AF do MF (ręcznej regulacji ostrości). Dostarczany w zestawie, zdejmowany uchwyt do statywu pomaga ustabilizować obiektyw podczas zdjęć makro lub przy dużych wartościach ogniskowej.

Przednią soczewkę zabezpieczono fluorową powłoką, która ułatwia usuwanie kurzu, tłuszczu, śladów po palcach i innych zanieczyszczeń. Odporna na pył i wilgoć konstrukcja zwiększa niezawodność podczas pracy w plenerze w trudnych warunkach i daje większą swobodę użytkowania.

Dostępność

Nowy korpus α6700 i nowy mikrofon ECM-M1 trafią do sprzedaży w sierpniu 2023 r.

Nowy obiektyw FE 70–200 mm F4 Macro G OSS II trafi do sprzedaży w sierpniu 2023 r.