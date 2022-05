TEST: Audio Pro A15

Ostatnimi czasy na rynku audio pojawił się interesujący trend. Urządzenia z pogranicza domowych głośników i przenośnych konstrukcji Bluetooth zyskują coraz większą popularność – okazuje się, że sporo użytkowników ceni sobie możliwość zabrania designerskiego sprzętu grającego do ogrodu lub na działkę. Nam również podoba się ta koncepcja, dlatego gdy do redakcji trafił najnowszy głośnik od Audio Pro, A15, od razu przystąpiliśmy do testów – w terenie i w domowym zaciszu.

Jak zawsze urządzenie charakteryzuje się bezbłędnym designem, bardzo skandynawskim w swojej naturze. Czyste, proste linie, uzupełnione są miękką tkaniną, dyskretnym logiem producenta i panelem górnym, wykonanym z teksturowanego metalu.

Chociaż wzornictwo Audio Pro A15 nie przypomina typowego przenośnego głośnika, w tylnej części umieszczony został specjalny uchwyt, ułatwiający jego transport; całość waży zaledwie 3,4 kg. Dolna część to natomiast wytrzymały plastik, dzięki któremu urządzenie możemy postawić na lekko wilgotnej powierzchni, bez obaw o to, że ulegnie ono uszkodzeniu. Sprzęt jest odporny na zachlapanie w klasie IPX2, ale lepiej nie wystawiać go na pastwę mocniejszych żywiołów.

Spośród fizycznych połączeń do dyspozycji mamy dość niewiele portów: wejście 3,5 mm do podłączania dodatkowych źródeł dźwięku oraz wyjście subwoofera. Audio Pro A15 to głośnik, z którego będziemy korzystać przede wszystkim w trybie bezprzewodowym: urządzenie ma moduł Bluetooth 4.2 oraz Wi-Fi, jak również natywne wsparcie dla Apple AirPlay 2 i Chromecasta. Jeśli mamy w domu inne urządzenia marki, możemy także podłączyć go do opartego o nie systemu multiroom.

Sterowanie Audio Pro A15 okazało się intuicyjne. Panel sterowania zawiera łącznie 13 przycisków, spośród których sześć możemy zaprogramować samodzielnie, na przykład jako skróty do ulubionych playlist – by przypisać do nich zawartość, wystarczy dłużej je przycisnąć. Pozostałe guziki umożliwiają sterowanie odtwarzaniem, łatwe parowanie Bluetooth oraz wybór źródła dźwięku.

Poza fizycznymi kontrolkami głośnikiem możemy sterować także z poziomu aplikacji Audio Pro Control, Google Home czy Dom na iOS. Urządzenie nie zostało wyposażone w mikrofon, a co za tym idzie, nie obsługuje bezpośrednio Alexy czy Asystenta Google.

Koncert plenerowy

Wewnątrz stylowej obudowy Audio Pro A15 kryje się układ dwóch wzmacniaczy 10 W + 30 W, tekstylna kopułka wysokotonowa oraz przetwornik niskotonowy o średnicy 4,5 cala. Konfiguracja ta okazała się nadspodziewanie potężna: urządzenie charakteryzowało się soczystym, klarownym dźwiękiem, bardzo dobrze zbalansowanym i dynamicznym. Basy są żywe i mocne, wysokie tony – czyste, zaś średnica zachwyciła nas naturalnością i barwą. Przy odpowiednim ustawieniu głośnik nie ma problemu z wypełnieniem dźwiękiem nawet średniego pomieszczenia. Co ważne, przy najwyższych poziomach głośności urządzenie zachowuje swoją charakterystykę dźwiękową.

Najlepszą jakość uzyskaliśmy w połączeniu z przewodowym źródłem dźwięku oraz w trakcie streamingu sieciowego; podczas korzystania z Bluetootha, muzyka pozostawała miła dla ucha, ale nie była aż tak szczegółowa i głęboka jak przy innych rodzajach łączności. W aplikacji Audio Pro Control znajdziemy także equalizer – pozwoli on dostosować wszystkie aspekty dźwięku do naszych preferencji.

Jedno ładowanie Audio Pro 15 starczało nam na około 10,5-11 godzin odtwarzania muzyki przy średnim poziomie głośności; mocne rozkręcenie głośnika skraca ten czas o około trzy godziny. To niezły wynik – co prawda sprzęt pracuje krócej niż dedykowane, „terenowe” modele Bluetooth, ale z drugiej strony nie musi działać dłużej.

Jeśli szukasz potężnego głośnika pod namiot czy na plażę, propozycja Audio Pro raczej nie przypadnie ci do gustu. Miłośnicy stylowego, skandynawskiego designu, którzy planują korzystać z urządzenia przede wszystkim w domowym zaciszu i w ogrodzie, będą jednak nim zachwyceni.

