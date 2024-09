EA SPORTS FC zapewni fanom najbardziej autentyczne doświadczenie piłkarskie w historii gier EA SPORTS

Firma Electronic Arts ogłosiła podjęcie nowych, ekskluzywnych, wieloletnich partnerstw marketingowych oraz integracji w grze z niektórymi z największych klubów piłkarskich na świecie. Wśród nich znajdują się wyłączne umowy marketingowe i licencyjne z dwoma włoskimi gigantami, AS Roma i SSC Napoli, a także wyłączne partnerstwa marketingowe z klubami Fenerbahçe SK, Galatasaray S.K., FK Bodø/Glimt oraz argentyńską Liga Profesional de Fútbol (LPF). Te umowy poszerzają liczbę dostępnych w EA SPORTS FC 25 klubów do ponad 700 oraz lig do 30.

Te partnerstwa podnoszą poziom autentyczności w EA SPORTS FC 25, wzbogacając grę o zawodników z czołowych klubów i lig z całego świata. Dodatkowo, nowe formaty Ligi Mistrzów UEFA, Ligi Europy oraz Ligi Konferencji Europy będą dostępne wyłącznie w trybach kariery i turniejów w FC 25, oferując graczom zupełnie nowe doświadczenia z rozgrywki.

Do gry trafią również UEFA Champions League, Premier League, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 McDonald’s, Serie A Enilive, CONMEBOL Libertadores, Barclays Women’s Super League, National Women’s Soccer League i wiele innych lig.

Ponadto w EA SPORTS FC 25 znajdzie się ponad 120 autentycznych stadionów piłkarskich z całego świata. Wśród tegorocznych niezwykłych miejsc rozgrywek pojawią się takie obiekty jak Mâs Monumental River Plate, De Kuip Feyenoordu Rotterdam, Estádio José Alvalade Sporting CP, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams ParkGalatasaray S.K. czy Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi. Po raz pierwszy w trybach Kick-Off, Kariera i Ultimate Team w FC 25 będzie można zagrać na legendarnej francuskiej arenie Stade Bollaert-Delelis, co z pewnością wprowadzi niepowtarzalną atmosferę do rozgrywki.

Gdy zakończy się renowacja rzeczywistych stadionów, ich odpowiedniki w grze również się zmienią, np. Estadio Santiago Bernabéu Realu Madryt i Estadio de la Cerámica Villarreal CF. EA SPORTS FC – jako oficjalny partner męskiej drużyny Olympique de Marseille (OM) – z pietyzmem odwzorowuje ulepszenia wprowadzone na stadionie Orange Vélodrome, co sprawia, że gracze online będą mogli jeszcze bardziej poczuć się jak w dniu meczowym.

Oprócz odnawiania wielu partnerstw EA SPORTS FC rozszerza również istniejące umowy, w tym z Ligue 1 McDonald’s, ogłasza nowe dodatki do gry oraz zaktualizowane współprace, które wzbogacą wrażenia z gry z francuskimi klubami. Od najnowszych stadionów, takich jak Stade Bollaert-Delelis i Orange Vélodrome, po kontynuację długoletniej współpracy z Olympique de Marseille (OM), partnerstwo to wspiera program OM Next Gen & FC FUTURES. To program mający na celu znaczące inwestowanie w piłkę nożną na poziomie społeczności: dzięki innowacjom produktowym, inwestycjom społecznym oraz inicjatywom partnerskim w podstawach piłki nożnej. Więcej informacji na ten temat zostanie ujawnionych jeszcze w tym roku.

Dzięki partnerstwom EA SPORTS FC z AS Roma wprowadzone do gry zostaną zarówno męskie, jak i żeńskie drużyny. W FC 25 po raz pierwszy w trybie kariery pojawią się kluby kobiece, w tym pięć czołowych lig kobiecych: Barclays Women’s Super League, Arkema Première Ligue, National Women’s Soccer League, Google Pixel Frauen-Bundesliga, Liga F, oraz prestiżowe rozgrywki UEFA Women’s Champions League. Te partnerstwa mają na celu zapewnienie równości między piłką nożną mężczyzn i kobiet we wszystkich trybach gry oraz wspieranie rozwoju piłki nożnej kobiet.

EA SPORTS FC 25 to nie tylko najnowsi zawodnicy i rozgrywki, ale także 21 historycznych legend, zarówno męskich, jak i żeńskich, w postaci Bohaterów i Ikon. Do Ultimate Team dołącza 13 nowych bohaterów, w tym Eden Hazard, Maicon, Tim Howard i Laura Georges, a także 8 nowych ikon, wśród których znajdują się m.in. walijski gwiazdor Gareth Bale, który niedawno zawiesił buty na kołku, znana japońska pomocniczka Aya Miyama oraz jeden z najsłynniejszych bramkarzy na świecie, Gianluigi Buffon. Pełna lista Ikon obejmuje:

Gareth Bale

Lotta Schelin

Lilian Thuram

Gianluigi Buffon

Nadine Angerer

Marinette Pichon

Julie Foudy

Aya Miyama

Dzięki wsparciu ponad 300 globalnych partnerów piłkarskich w FC 25 wystąpi ponad 19 000 zawodników z ponad 700 drużyn i 30 lig, grających na ponad 120 rzeczywistych stadionach. Ta autentyczność przekłada się na rozgrywkę dzięki wprowadzeniu FC IQ – przeprojektowanego silnika taktycznego, który redefiniuje sposób gry drużyn. FC IQ zapewnia większą kontrolę taktyczną, lepsze rozeznanie w rolach graczy oraz usprawnienia w sposobie poruszania się zawodników dzięki technologii HyperMotionV.