Sony wprowadza soundbar HT-A3000

Firma Sony zapowiedziała, że jej oferta powiększy się o nowy model soundbara: HT-A3000. Spełni on potrzeby różnych grup użytkowników, pozwalając doświadczyć dźwięku przestrzennego 360 i przenieść się do wnętrza filmu lub muzyki. Potwierdzono ponadto dostępność wyczekiwanego soundbara HT-A5000.

Soundbar HT-A3000 ma konfigurację 3.1-kanałową. Jest wyposażony w trzy przednie głośniki, w tym dedykowany głośnik centralny do czystego odtwarzania dialogów, oraz dwa zintegrowane subwoofery będące źródłem głębokiego basu. Dzięki technologiom Vertical Surround Engine i S-Force PRO Front Surround wytwarza wirtualny, wielowymiarowy dźwięk przestrzenny, pozwalający w pełni wykorzystywać ścieżki dźwiękowe w formatach Dolby Atmos i DTS:X. Po dodaniu oferowanych oddzielnie bezprzewodowych tylnych głośników Sony SA-RS5 lub SA-RS3S soundbar A3000 staje się zgodny z nowatorską technologią 360 Spatial Sound Mapping. Dzięki niej słuchacz może odnosić wrażenie, że dźwięk dobiega z każdego kierunku i odległości. Technologia optymalizacji pola akustycznego wykorzystuje mikrofony wbudowane w soundbar do określenia, gdzie i na jakiej wysokości znajdują się tylne głośniki. Dane te służą do syntezy fal dźwiękowych, której wynikiem jest generowanie szeregu wirtualnych głośników. Dzięki tej technologii rozległe, przestrzenne pole dźwiękowe Sony wypełnia całe pomieszczenie i obejmuje wszystkich widzów.

Aby odtwarzane niskie częstotliwości zyskały znacznie większą moc, można dodać sprzedawany oddzielnie subwoofer bezprzewodowy. Do wyboru są dwa modele. Oba pogłębiają bas, nadają większą wyrazistość głosowi i zwiększają wierność brzmienia każdego materiału audio. Subwoofer SA-SW5 ma moc 300 W, a jego 180-milimetrowa jednostka głośnikowa z membraną bierną wytwarza głęboki, bogaty bas. SA-SW3 to 200-watowy, kompaktowy subwoofer bass reflex z jednostką głośnikową 160 mm. Rozszerzony efekt przestrzenny i jeszcze lepsze wrażenia w kinie domowym można uzyskać, dodając oferowane oddzielnie bezprzewodowe tylne głośniki SA-RS5 o łącznej mocy 180 W. Model ten ma własne zasilanie akumulatorowe, a dzięki emisji dźwięku w górę tworzy bogatsze i bardziej intensywne wrażenie dźwięku przestrzennego 360. W ofercie są także bezprzewodowe tylne głośniki SA-RS3S, których całkowita moc wynosi 100 W.

Dźwięk w kinie domowym można również poprawić, łącząc soundbar A3000 ze zgodnymi telewizorami BRAVIA XR przy użyciu funkcji Acoustic Center Sync. W tym przypadku zarówno soundbar, jak i telewizor pełnią funkcję głośnika centralnego w zestawie kina domowego. W rezultacie dialogi dobiegają dokładnie z tego miejsca, w którym postaci znajdują się na scenie, a precyzyjne dopasowanie akcji i dźwięku maksymalnie zwiększa intensywność wrażeń. Funkcja Acoustic Center Sync współdziała ponadto z konfiguracją 360 Spatial Sound Mapping, przez co zapewnia jeszcze wyraźniejsze dialogi i silniejsze przeżycia podczas oglądania. Soundbar A3000 ożywia także słuchaną muzykę. Technologia 360 Reality Audio otwiera nowe możliwości słuchania i pozwala poczuć się jak na koncercie lub w studiu nagraniowym. Nagrania 360 Reality Audio są dostępne w serwisach Amazon Music HD, nugs.net i TIDAL. Soundbar A3000 pozwala korzystać z popularnych serwisów muzycznych, takich jak Spotify, i przesyłać ulubione albumy i listy odtwarzania z użyciem technologii Chromecast lub Apple AirPlay 2. Można też bezprzewodowo odtwarzać utwory przesyłane ze smartfona z łączem Bluetooth lub z innych urządzeń połączonych przez sieć Wi-Fi. Soundbar A3000 ma funkcję DSEE Extreme — działający w czasie rzeczywistym system, który rekonstruuje skompresowane pliki muzyczne. Wykorzystuje on technologię Edge-AI do przywracania dźwięków o wysokiej częstotliwości, które zanikają w czasie kompresji, i zapewnia słuchaczowi pełniejsze wrażenia. Soundbar A3000 współpracuje z urządzeniami z Asystentem Google i technologią Chromecast built-in oraz z urządzeniami z asystentem Amazon Alexa. Po dodaniu go do grupy głośników w aplikacji Google Home można głosowo włączać odtwarzanie, regulować głośność i wybierać wiele innych funkcji.

Soundbar A3000 jest gotowy do użytku niemal zaraz po rozpakowaniu — użytkownik musi jedynie połączyć go z telewizorem przez łącze HDMI eARC i włączyć zasilanie. Port USB, wejście optyczne, wyjście HDMI (eARC) oraz wyjście S-CENTER OUT do zgodnych telewizorów BRAVIA oznaczają dostępność wszystkich złączy potrzebnych do słuchania fantastycznego dźwięku przestrzennego.

Soundbar A3000 będzie dostępny w Europie od października 2022 r.