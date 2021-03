Sony SRS-XB13 i HT-S40R oficjalnie

Ostatnio do oferty Sony trafiło sporo innowacyjnych sprzętów audio. Teraz dołączają do nich dwa kolejne, świetnie wycenione produkty – kinowy zestaw surround HT-S40R oraz miniaturowy głośnik Bluetooth SRS-XB13.

HT-S40R zawiera wszystko, czego potrzebujemy do zbudowania systemu kina domowego pracującego w konfiguracji 5.1. Zestaw składa się z soundbara, subwoofera, wzmacniacza i bezprzewodowych głośników satelitarnych, które pracują jako tylne kanały; jeśli dysponujemy kompatybilnym telewizorem z serii Bravia, możemy połączyć go z ekranem całkowicie bezprzewodowo. Całość ma aż 600 W mocy, a dzięki uniwersalnemu, eleganckiemu designowi pasuje do wszystkich typów wnętrz. Soundbar, tylne głośniki i wzmacniacz mogą być także zamontowane na ścianie.



Urządzenie otrzymało port HDMI eARC, wejście optyczne oraz wejście analogowe. Sony HT-S40R jest kompatybilny z technologią Dolby Atmos, co gwarantuje szeroki wybór filmów z przestrzennym udźwiękowieniem. Dzięki modułowi Bluetooth prześlemy na niego muzykę ze smartfona, a port USB umożliwi odtwarzanie utworów z zewnętrznych nośników.

Sony obiecuje, że sprzęt gotów będzie do pracy niemal po jego rozpakowaniu. Do dyspozycji otrzymamy także możliwość wyboru ustawień dźwięku, w tym cztery tryby dedykowane różnym rodzajom zawartości (Kino, Muzyka, Standardowy, Automatyczny), tryb nocny oraz ustawienia podkreślające kwestie dialogowe. Wyregulować możemy także głośność subwoofera.



SRS-XB13 przeznaczony został do zupełnie innych zastosowań – to miniaturowy, przenośny głośnik Bluetooth, który nie boi się wypadów w teren. Urządzenie jest odporne na pył i wodę w klasie IP67, co oznacza, że sprzęt można zabrać na plażę czy na basen. Za pomocą dołączonego do zestawu, wielofunkcyjnego paska, zawiesimy je na nadgarstku, plecaku lub w namiocie. Jedno ładowanie starcza na 16 godzin pracy, a o poziomie naładowania akumulatora poinformuje nas wskaźnik wyświetlający się na ekranie sparowanego smartfona.



Głośnik otrzymał cyfrowy procesor dźwięku Sound Diffusion Processor, który rozszerza zasięg emisji dźwięku, tworząc szeroką i sugestywną przestrzeń dźwiękową. Za jej pogłębienie odpowiedzialna jest natomiast technologia Extra Bass, wykorzystująca pełnozakresowy przetwornik i pasywną membranę – wzbogaca ona niskie tony i nadaje brzmieniu mocy oraz żywiołowości. Dwa egzemplarze SRS-XB13 można połączyć w parę stereo.



Propozycja Sony ma wbudowany mikrofon do prowadzenia rozmów telefonicznych, port USB-C do ładowania oraz wsparcie dla technologii Google Fast Pair – pozwala ona natychmiast parować głośnik z urządzeniami mobilnymi działającymi na Androidzie. Urządzenie będzie dostępne w sześciu atrakcyjnych wersjach kolorystycznych.



Sony HT-S40R trafi do sprzedaży w maju bieżącego roku w korzystnej cenie 1 400 PLN. Nieco krócej poczekamy na głośnik SRS-XB13, którego wejście na rynek zaplanowane jest na kwiecień. Również ten produkt będzie niedrogi – zapłacimy za niego 240 PLN.