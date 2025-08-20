Nextbase zwraca kasę latem

W okresie wakacyjnym marka Nextbase uruchamia kampanię cash back „Zwracamy kasę”, w ramach której możliwy jest zwrot nawet 300 zł za zakup wybranych modeli kamer samochodowych. Akcja trwa do 31 sierpnia 2025 r., a zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od daty zakupu w sklepie internetowym.

Zarówno wakacje, jak i zbliżający się powrót do szkoły, to czas większej aktywności na drogach. To również dobry moment, żeby pomyśleć o dodatkowym bezpieczeństwie w samochodzie. Marka Nextbase to światowy lider wśród kamer samochodowych i wielokrotnie nagradzany innowator w dziedzinie technologii motoryzacyjnych. Teraz oferuje możliwość zakupu jednego z topowych modeli w atrakcyjnej ofercie ze zwrotem części kosztów. To okazja, aby połączyć troskę o bezpieczeństwo z realną oszczędnością.

Aby otrzymać zwrot, należy dokonać zakupu jednego z modeli objętych akcją, a następnie zarejestrować go na stronie nextbase.pl/zwracamy-kase w terminie do 30 dni od daty zakupu, maksymalnie do końca sierpnia 2025.

Procedura zgłoszenia:

Zakup jednego z modeli objętych promocją. Wypełnienie formularza na stronie nextbase.pl/zwracamy-kase wraz z załączeniem:

– danych uczestnika,

– zdjęcia lub skanu dowodu zakupu (paragon lub faktura),

– numeru seryjnego urządzenia. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, zwrot środków nastąpi w ciągu 28 dni roboczych.

Kwoty zwrotu dla poszczególnych modeli:

30 zł: Nextbase 122 HD, Nextbase Piqo 1K

Nextbase 122 HD, Nextbase Piqo 1K 50 zł: Nextbase 222 G, Nextbase Piqo 2K

Nextbase 222 G, Nextbase Piqo 2K 100 zł: Nextbase 322 GW

Nextbase 322 GW 150 zł: Nextbase 422 GW, Nextbase 522 GW

Nextbase 422 GW, Nextbase 522 GW 200 zł: Nextbase 622 GW, Nextbase iQ FHD

Nextbase 622 GW, Nextbase iQ FHD 250 zł: Nextbase iQ 2K

Nextbase iQ 2K 300 zł: Nextbase iQ 4K

Każdy uczestnik promocji może otrzymać maksymalnie jeden zwrot, niezależnie od liczby i rodzaju zakupionych produktów objętych akcją.

Akcja „Zwracamy kasę” to nie tylko szansa na oszczędność, ale również możliwość wyposażenia samochodu w sprawdzone rozwiązania, które zdobyły uznanie kierowców i ekspertów na całym świecie.

Szczegóły i regulamin promocji dostępne są na stronie: nextbase.pl/zwracamy-kase