TEST: Aarke Purifier

Kiedy mówimy o dzbankach do filtrowania wody, mamy zazwyczaj na myśli gadżet, który kosztuje kilkanaście (!), czasem 100-200 złotych. Co się stanie, jeśli parokrotnie powiększymy ten wyższy budżet? Możemy wtedy pozwolić sobie na produkt marki Aarke.

Aarke Purifier to stylowa alternatywa dla wspomnianych dzbanków. Już pierwsze zetknięcie z produktem zdradza jego skandynawskie korzenie. Szwedzi dostarczają gadżet w kompaktowym opakowaniu, w którym oprócz samego urządzenia wykonanego ze szkła i wkładu ze stali nierdzewnej, otrzymuje się również ściereczkę do czyszczenia i opakowanie granulatu filtrującego Pure.

Przed pierwszym użyciem zaleca się krótkie przepłukanie filtra wody. W pełnym dzbanku umieszcza się granulat bez wkładu ze stali nierdzewnej na pięć minut. Po tym można już wylać wodę i włożyć wkład.

Dzbanek ma pojemność na wodę 1,18 l (całkowita pojemność 2,4 l), co odpowiada ok. 5 szklankom. Jak obiecuje producent, ilość ta przepływa przez filtr przez około 3-4 minuty i dzbanek można ponownie napełnić.

Cały dzbanek na wodę (szklana część i pojemnik ze stali nierdzewnej) można myć w zmywarce. Aarke zaleca robienie tego raz w tygodniu. Ponadto wskaźnik wymiany wkładu został elegancko zintegrowany z wewnętrzną stroną pokrywy. Sprytne i proste rozwiązanie, które dyskretnie przypomina o zmianie granulatu (co ok. 4 tygodnie / 120 litrów).

Kolejną cechą, którą uznaliśmy za pozytywną, jest silikonowa ochrona na spodzie, którą można również usunąć. Uważamy to za udany detal projektowy, który chroni dzbanek przed zarysowaniami.

Unikalny system ReFilter powstał we współpracy z wiodącym na świecie producentem filtrów do wody BWT z Austrii. Głównym celem rozwoju było opracowanie systemu, w którym można zrezygnować z plastikowych wkładów. Do wyboru są 2 różne granulki: „czyste” (Pure) redukują kamień, metale ciężkie i chlor. Granulat „wzbogacony” (Enriched) dodatkowo wzbogaca wodę o magnez, co zwiększa pH i zamienia wodę w alkaiczną. Magnez wspiera nasz układ mięśniowy i nerwowy, natomiast do ekspresu do kawy lepiej jest używać granulatu Pure.

Czy warto kupić Aarke Purifier? Aby być uczciwym, należy w tym miejscu najpierw wspomnieć, że w Polsce możemy cieszyć się możliwością picia wody z kranu. Jej jakość określa polskie prawo oraz regulacje Unii Europejskiej. W tym sensie filtrowanie wody nie jest konieczne. Jednak wkłady filtrujące mogą mieć pozytywny wpływ na zdrowie i stan choćby wspomnianego ekspresu do kawy czy innych urządzeń. Przefiltrowana woda może być też smaczniejsza i bardziej miękka – idealna dla smakoszy, koneserów herbaty czy baristów, ponieważ pozwala lepiej rozwinąć aromaty ich ulubionego napoju.

Przy cenie detalicznej około 600 PLN dzbanek jest prawdziwą inwestycją w porównaniu z innymi filtrami do wody, które są dostępne nawet za przysłowiowe „grosze”. Idea zrównoważonego rozwoju (rezygnacja z plastiku i ograniczenie odpadów) i miłość do designu jest z pewnością jednym z powodów, dla których ten zakup może być opłacalny. Możliwość mycia w zmywarce i dłuższa żywotność to kolejne istotne aspekty, które mogą przeważyć za dodaniem produktu do koszyka.

Specyfikacja