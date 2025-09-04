Sony IER-EX15C – proste, wygodne i przewodowe słuchawki USB-C

Sony wprowadza do swojej oferty nowe słuchawki douszne IER-EX15C, które łączą wysoką jakość dźwięku z wygodą przewodowego połączenia przez USB-C. To propozycja dla osób szukających prostoty, niezawodności i komfortu podczas codziennego słuchania muzyki, oglądania filmów czy rozmów.

Nowy model został wyposażony w 5-milimetrowy przetwornik akustyczny z podatną membraną, który gwarantuje wyraźne wokale i bogaty bas. Dzięki lekkiej konstrukcji, małym obudowom i silikonowym wkładkom w trzech rozmiarach, słuchawki dopasowują się do ucha i zapewniają wygodę nawet przy dłuższym użytkowaniu.

Podłączenie przez USB-C eliminuje konieczność ładowania i ryzyko opóźnień, a karbowany przewód odporny na splątanie sprawia, że korzystanie ze słuchawek w ruchu jest wygodniejsze. Na kablu znajduje się pilot z mikrofonem, który pozwala sterować głośnością, odtwarzaniem i odbierać połączenia bez wyciągania telefonu czy laptopa z torby.

IER-EX15C dostępne będą w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, białym, niebieskim i różowym. Co więcej, ich opakowanie zostało zaprojektowane w duchu ekologii – nie zawiera plastiku, wpisując się w strategię zrównoważonego rozwoju Sony.

Słuchawki Sony IER-EX15C trafią do sprzedaży we wrześniu 2025 roku.