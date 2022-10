Prowadząc aktywny tryb życia warto zaopatrzyć się w bezprzewodowe słuchawki, które dotrzymują kroku każdego dnia. JBL Endurance Peak 3 to partner treningowy, który dostarcza motywujące playlisty, zapewniając do 50 godzin odtwarzania i bogaty dźwięk JBL Pure Bass. Wytrzymała konstrukcja odporna na kurz i wodę zgodnie z normą IP68 poradzi sobie z wymagającym górskim szlakiem i intensywną sesją na siłowni, a wyginany zaczep TwistLock zapewnia bezpieczne, wygodne dopasowanie. Słuchawki pozostają na miejscu niezależnie od ruchów ciała. A dzięki możliwości wykonywania krystalicznie czystych połączeń z dowolnego miejsca i stałej kontroli otoczenia, pozostaje się w kontakcie ze światem bez względu na to, dokąd prowadzi trening.

Ulubiona playlista będzie najlepszą motywacją do ćwiczeń, dzięki bogatym basom brzmienia JBL Pure Bass z 10-milimetrowego dynamicznego przetwornika, który zapewnia wyraźny dźwięk zawsze wtedy, gdy potrzebuje się go najbardziej. JBL Endurance Peak 3 są w stanie dotrzymać kroku w pokonywaniu kolejnych tras, zapewniając do 10 godzin pracy akumulatora w słuchawkach i 40 godzin zapasu energii z etui ładującego. A gdy potrzebny jest zastrzyk energii, w ciągu zaledwie 10 minut można naładować baterię na godzinę odtwarzania.

Klasa szczelności IP68 oznacza, że słuchawki JBL Endurance Peak 3 są gotowe na aktywne przygody, bez względu na deszcz czy pogodę. Wytrzymują 30 minut na głębokości do 1,5 metra w wodzie słonej lub słodkiej. Można z nimi na przykład surfować lub przepłukać je po treningu, nie tracąc przy tym ani chwili. Niezależnie od tego, czy jest się w trakcie biegu, czy na siłowni, TalkThru ułatwia nawiązywanie i prowadzenie rozmów w dowolnym miejscu. A dzięki funkcji Ambient Aware można zachować świadomość otoczenia bez zdejmowania słuchawek.

Atutem w tym modelu są również wyraźne, czyste połączenia telefoniczne. Nawet na wietrznej ścieżce rowerowej głos użytkownika będzie dobrze słyszalny, dzięki podwójnym mikrofonom kształtującym wiązkę, które zapewnią czystą komunikację. Natomiast funkcja VoiceAware pozwala określić, w jakim stopniu chce się słyszeć własny głos poprzez kontrolowanie sygnału z mikrofonu kierowanego do słuchawek. Konstrukcja Powerhook zapewnia ergonomiczne dopasowanie. Słuchawki JBL Endurance Peak 3 można wygodnie dopasować do ucha dzięki zginanemu zaczepowi TwistLock, który sprawia, że słuchawki nie wypadną nawet podczas najbardziej aktywnych momentów. Po zdjęciu słuchawki automatycznie się wyłączają, nawet jeśli nie zostaną umieszczone z powrotem w etui łądującym.

Aplikacja JBL Headphones pozwala ćwiczyć tak, jak się lubi. Ustawienia słuchawek można spersonalizować, aby dostosować je do swoich potrzeb, korzystając z aplikacji JBL.

Sugerowana cena detaliczna słuchawek to 569 PLN.