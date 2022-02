Sony pokazuje, jak będzie wyglądał zestaw PlayStation VR2￼

Druga generacja PS VR to jedno z najbardziej wyczekiwanych urządzeń VR, acz na razie nie znamy ani jego daty premiery, ani pełnej specyfikacji. Sony postanowiło natomiast podzielić się z nami oficjalnym wyglądem next-genowego headsetu i kontrolerów.

Pod względem designu, PS VR2 idealnie pasuje do PlayStation 5. Utrzymany w białej kolorystyce z czarnymi akcentami, sprzęt ma owalne, delikatne linie, przywodzące na myśl lekko zakrzywioną obudowę konsoli i zestawu słuchawkowego Pulse 3D.

Headset powinien jednak nie tylko dobrze wyglądać, ale także być wygodny i ergonomiczny. Gogle zostały wyposażone w możliwość ustawiania soczewek tak, by pasowały one do odległości między źrenicami gracza, oraz niewielki silniczek do przekazywania haptycznych informacji zwrotnych. Z drugiej strony, PS VR2 będzie smuklejszy od headsetu pierwszej generacji, co dodatkowo zwiększy komfort zabawy.

Zestaw otrzyma także zupełnie przeprojektowane kontrolery o kształcie „orbity” – nowy design ma poprawić ergonomię. Zostaną one wyposażone we wszystkie funkcje, które znamy z pada DualSense: adaptacyjne spusty oraz haptyczne wibracje. Na dodatek, kontrolery będą posiadały funkcję wykrywania dotyku, przez co ich przypadkowe upuszczenie nie będzie miało wpływu na rozgrywkę.

Data premiery PS VR2 na razie pozostaje nieznana. Na początku miesiąca, szwedzka firma Tobii zdradziła, że Sony jest na wczesnym etapie pozyskiwania technologii śledzenia ruchu gałek ocznych i dopiero prowadzi rozmowy z potencjalnymi partnerami. Może to oznaczać, że na next-genowy system VR będziemy musieli jeszcze długo poczekać.