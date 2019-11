Grudzień w HBO GO – nowe filmy i seriale

Grudzień w serwisie HBO GO upłynie pod znakiem hitów kinowych i serialowych nowości. Początek miesiąca to przede wszystkim powrót Watahy. Trzeci sezon tej kultowej już produkcji HBO Europe to powrót na granicę, w Bieszczady, gdzie nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze…

Grudzień przyniesie także premiery nowych seriali, takich jak hiszpański serial HBO Europe w reżyserii Isabel Coixet – Foodie Love o parze, którą łączy zamiłowanie do dobrego jedzenia. Wśród nowości znajdą się też Słowo na L: Generacja Q – kontynuacja kultowego serialu Słowo na L o nieheteroseksualnych kobietach oraz Work in progress – serial o perypetiach życiowych Abby, czterdziestopięcioletniej przedstawicielki grupy LGBT, która nie ma zbyt wysokiego mniemanie o sobie.

Z nowymi sezonami w serwisie pojawią się również takie produkcje jak: Opowiedz mi bajkę – mroczny serial, którego scenariusz inspirowany jest najbardziej znanymi bajkami na świecie oraz Blindspot: Mapa zbrodni – serial sensacyjny o agencie, który ma przed sobą szereg trudny zadań.

Koniec roku to także gratka dla fanów przygód nastoletniego czarodzieja z książek J.R. Rowling, Harrego Pottera. Do serwisu dodane zostaną nie tylko wszystkie filmy z serii Harry Potter, ale także dwa filmy koncentrujące się na postaci Newta Skamandera – ulubionego pisarza tego niezwykłego nastolatka: Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć oraz Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda.

Wśród innych filmowych hitów grudnia, które przygotowane zostały dla widzów na zimowe oglądanie są Avengers: Koniec gry – czyli megahit o grupie Avengersów, którzy powracają, aby po raz kolejny zmierzyć się z siłami zła i pokonać szalonego tyrana. W rolach głównych występują: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemswort oraz Scarlett Johansson. Innym tytułem jest także Smętarz dla zwierzaków, czyli oparta na powieści Stephena Kinga opowieść o rodzinie, która odkrywa w lesie tajemnicze cmentarzysko, oraz Bajecznie bogaci Azjaci – filmowa opowieść o młodej dziewczynie z Nowego Jorku, która leci ze swoim chłopakiem do Singapuru na ślub jego najlepszego przyjaciela.

Najmłodsi widzowie będą mogli miło spędzić czas, oglądając takie animowane filmy jak Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów oraz Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów, czyli kolejne przygody pociesznego mamuta Mańka i grupy jego przyjaciół, czy wyróżniane animacje Disneya Ratatuj, Piorun czy Zwierzogród.

Miłośnicy dokumentów znajdą dla siebie w HBO GO szereg poruszających filmów, w tym: Sonatę Księżycową – dokument HBO przedstawiający rodzinę głuchoniemego chłopca, który rozwija swój talent muzyczny. Innym ciekawym obrazem będzie też film dokumentalny przedstawiający historię niezwykłej podróży ojca i syna zarówno na Daleki Wschód, jak również do w głąb własnej przeszłości W oddali czy Droga do domu – dokument HBO prezentujący działania założonej przez J.K. Rowling fundacji LUMOS, która wspiera osiem milionów sierot na całym świecie.

Z każdym miesiącem kolekcja HBO GO powiększa się o nowe tytuły. Aktualnie w ofercie znajduje się ponad 800 filmów i ponad 300 seriali.

Więcej o wybranych pozycjach z oferty HBO GO w grudniu:

Nowe seriale:

Wataha III – trzeci sezon serialu produkcji HBO Europe. Na granicy w Bieszczadach nigdy nie jest spokojnie. W miejsce zlikwidowanej grupy przestępczej, pojawiają się nowi gracze – premiera: 6 grudnia

Opowiedz mi bajkę II (Tell Me A Story) – drugi sezon mrocznego serialu, którego scenariusz inspirowany jest najbardziej znanymi bajkami na świecie – premiera: 6 grudnia, po godzinie 6:00

Work in progress – serial przedstawiający perypetie życiowe Abby, czterdziestopięcioletniej przedstawicielki grupy LGBT, która nie ma zbyt wysokie mniemanie o sobie – premiera: 9 grudnia, po godzinie 6:00

Nowe odcinki seriali:

Pani Fletcher (Mrs. Fletcher) – serial HBO na podstawie powieści Toma Perrotty o samotnej kobiecie w średnim wieku, która po wyjeździe syna na studia zaczyna odkrywać swoją seksualność. Kathryn Hahn w roli głównej – odcinek finałowy: 9 grudnia

Castle Rock II – drugi sezon antologii będącej epicką sagą mroku i światła, która zabiera widzów w podróż do mrożącego krew w żyłach świata stworzonego przez autora bestsellerów Stephena Kinga – odcinek finałowy: 12 grudnia

Trailer: https://youtu.be/cAOVSjr-aew

Sekretne życie par II (The Secret Life of Couples II) – drugi sezon serialu, w którym Bruna Lombardi występuje w roli seksuolożki prowadzącej terapię par – odcinek finałowy: 18 grudnia

Mroczne materie (His Dark Materials) – nowy serial HBO i BBC będący ekranizacją nagradzanej trylogii Philipa Pullmana o tym samym tytule. W rolach głównych występują m.in. Ruth Wilson, Lin-Manuel Miranda i James McAvoy – odcinek finałowy: 23 grudnia

Wampiry: Dziedzictwo (Legacies II) – drugi sezon serialu o obdarzonych nadprzyrodzonymi zdolnościami nastoletnich uczniach ze szkoły Salvatore. Kontynuacja hitowych Pamiętników wampirów oraz The Originals.

– drugi sezon serialu inspirowanego życiem gwiazdy NFL, Spencera Paysingera. W nowym sezonie Spencer, teraz już mistrz stanu w footballu amerykańskim, staje przed trudnym wyborem. Batwoman – serial przygodowy, którego bohaterka, aby pomóc ojcu i uratować Gotham przed chaosem, przyjmuje na siebie rolę Batwoman.

Nowości filmowe:

Wszystkie części serii ekranizacji powieści autorstwa J.K. Rowling o nastoletnim czarodzieju Harrym Potterze – premiera: 1 grudnia

Dumbo (2019) – Tim Burton przedstawia aktorską adaptację klasycznej animacji Disneya o uszatym słoniku, który potrafił latać – premiera: 1 grudnia

Animowane nowości filmowe:

Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs) oraz Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów (Ice Age: Continental Drift) – kolejne przygody pociesznego mamuta Mańka i grupy jego przyjaciół – premiera: 1 grudnia

Klasyka filmowa:

Martwe zło (The Evil Dead (1981)) – kultowy horror w reżyserii twórcy Spider-Mana, Sama Raimiego. Piątka studentów, aby przetrwać, musi stawić czoła śmiercionośnym demonom – premiera: 6 grudnia

Dla dzieci:

Jej Wysokość Zosia III-IV (Sofia the First III-IV) – kolejne sezony animowanej opowieści o małej dziewczynce, która niespodziewanie zostaje księżniczką – premiera: 6 grudnia

Filmy dokumentalne:

Pingwiny (Penguins) – film dokumentalny w ciekawy sposób prezentujący styl życia zamieszkującego Antarktydę pingwina białookiego – premiera: 1 grudnia

(Finding the Way Home) – film dokumentalny HBO prezentujący działania założonej przez J.K. Rowling fundacji LUMOS, która wspiera osiem milionów sierot na całym świecie – premiera: 19 grudnia Barbershop II, odc. 5 (The Shop: Uninterrupted II, ep. 5) – we współpracy z LeBronem Jamesem oraz Maverickiem Carterem HBO prezentuje szczere rozmowy ze sławami ze świata sportu i rozrywki w kameralnej atmosferze barbershopu – premiera kolejnego odcinka: 23 grudnia

Grudniowe nowości w HBO GO [dzień po dniu]:

1 grudnia

Harry Potter i kamień filozoficzny

Harry Potter i komnata tajemnic

Harry Potter i więzień Azkabanu

Harry Potter i Czara Ognia

Harry Potter i Zakon Feniksa

Harry Potter i Książę Półkrwi

Harry Potter i Insygnia Śmierci, cz. 1

Harry Potter i Insygnia Śmierci, cz. 2

Little Woods

Rodzaj ciszy

Dumbo

Miasteczko Halloween

Epoka lodowcowa 4: Wędrówka kontynentów

Epoka lodowcowa 3: Era dinozaurów

Pingwiny

Wrzenie w Baltimore

2 grudnia

Ray Donovan VII, odc. 3

Santos Dumont, odc. 4

Mroczne materie, odc. 5

Pani Fletcher, odc. 6

Dolina Krzemowa VI, odc. 6

Watchmen, odc. 7

Sekretne życie par II, odc. 8

Współczesna rodzina, odc. 1-24 (cały sezon) – powrót

Współczesna rodzina II, odc. 1-24 (cały sezon) – powrót

Emma Peeters

Cienista dolina

Na planie

3 grudnia

All American II, odc. 8

Batwoman, odc. 8

Współczesna rodzina III, odc. 1-24 (cały sezon) – powrót

Współczesna rodzina IV, odc. 1-24 (cały sezon) – powrót

4 grudnia

Współczesna rodzina V, odc. 1-24 (cały sezon) – powrót

Współczesna rodzina VI, odc. 1-24 (cały sezon) – powrót

Dzikie stworzenia

5 grudnia

Castle Rock II, odc. 9

Współczesna rodzina VII, odc. 1-22 (cały sezon) – powrót

Współczesna rodzina VIII, odc. 1-22 (cały sezon) – powrót

Syn Rambow

6 grudnia

Wataha III, odc. 1

Opowiedz mi bajkę II, odc. 1

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 7

Młody Sheldon III, odc. 9

Gwiezdne wojny: Wojny klonów III, odc. 1-22 (cały sezon)

Gwiezdne wojny: Wojny klonów IV, odc. 1-22 (cały sezon)

Współczesna rodzina IX, odc. 1-22 (cały sezon) – powrót

Współczesna rodzina X, odc. 1-22 (cały sezon) – powrót

Świnka Peppa II, odc. 1-52 (cały sezon) – powrót

Jej Wysokość Zosia III, odc. 1-30 (cały sezon)

Jej Wysokość Zosia IV, odc. 1-30 (cały sezon)

Ludzie jak my

Martwe zło

Filmy i gwiazdy, odc. 569

7 grudnia

Pamiątki Claire Darling

8 grudnia

Biały kruk

Meteory

9 grudnia

Słowo na L: Generacja Q, odc. 1

Work in progress, odc. 1

Ray Donovan VII, odc. 4

Santos Dumont, odc. 5

Mroczne materie, odc. 6

Pani Fletcher, odc. 7

Dolina Krzemowa VI, odc. 7

Watchmen, odc. 8

Sekretne życie par II, odc. 9

Kraina nadziei

Na planie

10 grudnia

Batwoman, odc. 9

12 grudnia

Castle Rock II, odc. 10

Mała Miss

Sonata Księżycowa

13 grudnia

Wataha III, odc. 2

Opowiedz mi bajkę II, odc. 2

Wampiry: Dziedzictwo II, odc. 8

Młody Sheldon III, odc. 10

Gwiezdne wojny: Wojny klonów V, odc. 1-20 (cały sezon)

Fineasz i Ferb III, odc. 1-35 (cały sezon)

Fineasz i Ferb IV, odc. 1-36 (cały sezon)

Zaplątani: Przygody Roszpunki, odc. 1-25 (cały sezon)

Droga śmierci

I ty możesz być mordercą

Filmy i gwiazdy, odc. 57

14 grudnia

Trzecia żona

15 grudnia

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Fantastyczne zwierzęta: Zbrodnie Grindelwalda

Ray i Liz

Sztokholm

Piorun

Ratatuj

Zwierzogród

16 grudnia

Słowo na L: Generacja Q, odc. 2

Work in progress, odc. 2

Ray Donovan VII, odc. 5

Santos Dumont, odc. 6

Mroczne materie, odc. 7

Watchmen, odc. 9

Sekretne życie par II, odc. 10

Półsłodki ciężar

Na planie

19 grudnia

Gwiazdka w Grand Valley

W oddali

Droga do domu

20 grudnia

Wataha III, odc. 3

Opowiedz mi bajkę II, odc. 3

Alfa, prawo do zabijania

Miss Agent

Wielka Szóstka, odc. 1-25 (cały sezon)

Lilo i Stich, odc. 1-39 (cały sezon)

Filmy i gwiazdy, odc. 571

21 grudnia

Blindspot: Mapa zbrodni IV, odc. 1-22 (cały sezon)

Ivan

Prestiż

22 grudnia

Avengers: Koniec gry

Bajecznie bogaci Azjaci

Gorący eter

23 grudnia

Słowo na L: Generacja Q, odc. 3

Work in progres, odc. 3

Ray Donovan VII, odc. 6

Mroczne materie, odc. 8

American Beauty

American Hustle

Boski żigolo

Moje arcydzieło

Druga szansa

Rok psa

Czas próby

Gdzie jest Nemo

Barbershop II, odc. 1

Na planie

24 grudnia

Dracula

25 grudnia

Foodie Love, odc. 1-8 (cały sezon)

26 grudnia

Smętarz dla zwierzaków

27 grudnia

Wataha III, odc. 4

Opowiedz mi bajkę II, odc. 4

Filmy i gwiazdy, odc. 572

28 grudnia

Władcy chaosu

29 grudnia

Vita i Virginia

X i Y

30 grudnia

Słowo na L: Generacja Q, odc. 4

Work in progress, odc. 4

Ray Donovan VII, odc. 7

Szukając Louise

Doktor Strangelove, lub jak przestałem się martwić i pokochałem bombę

Na planie

31 grudnia

Szefowie wrogowie 2

Tożsamość

To znowu ty

Aladyn