Sony: kino wraca do domu

Sony zawsze miało wyjątkową pozycję na rynku telewizorów. Ich zaangażowanie w rozwój najnowocześniejszych rozwiązań wideo pozwala na dalszą ekspansję ekranów o niesamowitej mocy obliczeniowej. A to wprost przekłada się na doskonałą jakość obrazu, zgodną z pierwotnymi zamierzeniami twórcy.

Tak naprawdę Sony jest jedyną firmą produkującą sprzęt używany na każdym etapie tworzenia treści. Od wysokiej klasy kamer kinowych, za pomocą których kręcone są nasze ulubione filmy, przez profesjonalne monitory i urządzenia do przetwarzania końcowego używane do montażu, aż po komercyjne projektory kinowe – firma Sony bierze zatem udział w całym procesie od początku do końca. Ich szeroka wiedza w branży daje ich inżynierom przewagę w projektowaniu telewizorów, które pomagają nam zbliżyć się do wrażeń kinowych, do których wszyscy dążymy.

Dlatego też, gdy usłyszałem nowe hasło Sony dotyczące telewizorów na rok 2024: „Kino wraca do domu”, pomimo swojej prostoty, zrobiło na mnie wrażenie i z radością dowiedziałem się wszystkiego o nowych modelach.

Prostota nazewnictwa

Od momentu debiutu na rynku 68 lat temu, firma Sony ugruntowała swoją pozycję lidera w dziedzinie telewizorów, projektorów, produktów Hi-Fi i audio. Jednak strategia jej marki nie zawsze była tak jasna jak obrazy telewizyjne. Trinitron, XBR, Qualia, WEGA – Sony wycofało więcej podmarek telewizyjnych niż wszystkie inne firmy. Ale BRAVIA została i teraz uwzględnia także soundbary.

Jeśli i ty masz dość skomplikowanych nazw telewizorów, ucieszy cię fakt, że firma Sony uprościła swoją ofertę do trzech zupełnie nowych modeli BRAVIA i modeli przeniesionych z ubiegłego roku – X75WL, X85L, X90L, A95L, A90K, 32W8.

Nowości to natomiast najjaśniejszy w historii telewizor Mini LED Sony, BRAVIA 9 Mini LED, znacząco korzystniejszy cenowo BRAVIA 7 Mini LED, a także telewizory BRAVIA 8 OLED. Przyjrzyjmy się na początek nowej technologii, wspólnej dla wszystkich modeli 7,8 i 9.

Technologie obrazu

Procesor XR analizuje każdą klatkę obrazu i rozkłada ją na tysiące elementów, które przetwarza jednocześnie. Sony postanowiło sprawić, że ich procesor będzie postrzegał obraz w sposób podobny do tego, jak ludzki mózg przetwarza go w prawdziwym życiu. Gdziekolwiek spojrzysz, w polu widzenia znajdują się pewne części, na których skupiasz większą uwagę. Procesor XR wykorzystuje sztuczną inteligencję, aby obraz bardziej przypominał ten, który dostrzegasz okiem.

Technologia wideo zastosowana w nowych telewizorach Sony ma wiele aspektów. Oddzielne przetwarzanie odbywa się dla każdego z kluczowych elementów obrazu: koloru, kontrastu, ruchu i przejrzystości. Aby uzyskać realistyczny obraz, wszystkie te aspekty muszą zostać perfekcyjnie wykonane. Procesor XR pełni rolę reżysera, który decyduje, ile każdego składnika zastosować do jednego z tysięcy elementów w dowolnej, pojedynczej klatce obrazu.

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, czym jest dioda Mini LED i dlaczego technologia zastosowana w telewizorach BRAVIA 9 i BRAVIA 7 ma tak duże możliwości. Telewizory Mini LED wykorzystują szereg diod LED, pogrupowanych w kontrolowane strefy, aby wytwarzać światło dla telewizora. Jednak w przeciwieństwie do standardowych telewizorów LED, diody Mini LED są 5 razy mniejsze, co pozwala na umieszczenie ich większej liczby na panelu, co skutkuje lepszym kontrastem, wyższą jasnością szczytową i większą kontrolą przyciemnienia w ciemnych partiach obrazu przy mniejszym rozmyciu.

Nowy napęd XR Backlight Master Drive firmy Sony analizuje każdą klatkę treści i wykorzystuje opracowany przez firmę Sony algorytm lokalnego przyciemniania do precyzyjnego i niezależnego sterowania tysiącami małych, bardzo gęstych diod Mini LED. Zapewnia to piękny, jasny obraz o szerokim zakresie dynamiki i praktycznie eliminuje efekt halo lub rozkwitu wokół intensywnie jasnych obiektów na ekranie. Pozwala to również uzyskać głęboką, atramentową czerń na dużym ekranie o przekątnej 75 lub 85 cali, co robi wrażenie!

Firma Sony zawsze była liderem w ograniczaniu szumów i rozmyć w ruchu. Technologia XR Motion Clarity zastosowana w modelach Mini LED BRAVIA analizuje dynamikę na kilku klatkach i synchronizuje podświetlenie z ruchem na ekranie, aby stworzyć wyraźny, jasny obraz.

XR Clear Image wykorzystuje niestandardową bazę danych do skrupulatnej konwersji zawartości do rozdzielczości bliskiej 4K i minimalizuje szumy w obrazie poprzez podział stref i dynamiczną analizę klatek.

Sony od lat słynie z przetwarzania wideo Triluminos. Ten proces odwzorowuje kolory z szerszej palety w celu odtworzenia drobniejszych odcieni. Najnowszy Triluminos Pro wykorzystuje tę gamę kolorów i jeszcze bardziej poszerza przestrzeń barw dzięki przetwarzaniu algorytmu kolorów 3D.

Flagowy model BRAVIA 9 Mini LED jest również wyposażony w technologie X-Anti Reflection i X-Wide Angle, które redukują odbicia i odblaski na ekranie oraz zapewniają spójny obraz niezależnie od tego, gdzie w pokoju siedzisz. Dzięki temu każdy widz może cieszyć się pięknym obrazem, nawet jeśli znajduje się poza osią telewizora.

Technologia dźwięku Sony

Chociaż zdecydowanie zalecam wymianę dźwięku telewizora na system dźwięku przestrzennego lub soundbar, firma Sony wprowadziła kilka znaczących ulepszeń w zakresie jakości brzmienia swoich telewizorów. Do dyspozycji mamy także dwa nowe soundbary i system kina domowego.

Nowa funkcja Voice Zoom 3 firmy Sony wykorzystuje sztuczną inteligencję do wykrywania i rozpoznawania ludzkiego głosu we wszystkich rodzajach treści. Może wzmocnić głos lub zredukować hałas w tle, tworząc wyraźnie brzmiące dialogi. Naprawdę fajne jest to, że jeśli sparujesz go z listwą dźwiękową lub systemem Theatre Quad firmy Sony, ten tryb będzie również z nimi działał.

Usługa Pure Stream firmy Sony współpracuje z Sony Pictures Core, umożliwiając przesyłanie strumieniowe treści w jakości do 80 Mb/s

Funkcja skalowania dźwięku przestrzennego 3D ma na celu wypełnienie pokoju dźwiękiem z otoczenia i z góry przy użyciu wyłącznie głośników telewizora. Obsługuje także Dolby Atmos i DTS:X. Chociaż jest to dobra funkcja, nie da się jej porównać z dodaniem dedykowanych głośników do systemu, aby zapewnić naprawdę wciągające wrażenia.

W połączeniu z listwą dźwiękową Sony, technologia 360-stopniowego mapowania dźwięku przestrzennego tworzy głośniki fantomowe, poza głośnikami fizycznymi, aby zanurzyć cię w „bańce” dźwięku przestrzennego. Ponadto można skorzystać z funkcji Acoustic Center Sync, aby wykorzystać telewizor jako kanał centralny po sparowaniu z listwą dźwiękową Sony lub systemem dźwięku przestrzennego.

Projekt telewizora Sony

Sony zaprojektowało nowe modele BRAVIA tak, aby nie tylko zapewniały wspaniały obraz, ale także piękną obudowę, która dobrze wygląda w każdym domu. Koncepcja One Slate łączy ekran i ramkę w jedną taflę, co minimalizuje zakłócenia i poprawia ogólne wrażenia. Wszyscy widzieliśmy telewizory z masywnymi czarnymi ramkami. Te telewizory mają niemal niewidoczne ramy i tylne pokrywy, które całkowicie kamuflują wszystkie przewody i porty, zapewniając spójny i elegancki wygląd.

Ponadto modele 7, 8 i 9 są wyposażone w wielofunkcyjny stojak, którego jestem wielkim fanem od chwili jego wprowadzenia, a który ma różne warianty mocowania nóżek. Dzięki niemu ekran można ustawić w czterech różnych pozycjach, w tym regulując wysokość, aby telewizor znajdował się równo z szafką RTV lub był podniesiony tak, aby listwa dźwiękowa Sony idealnie mieściła się pod nim, nie zakrywając żadnej części ekranu. Możesz także zamontować stojaki na zewnętrznej krawędzi telewizora lub w jego środku, jeśli uważasz, że tak będzie prezentował się lepiej.

Wszystkie nowe modele Sony są nadal wyposażone w Google TV jako platformę Smart TV.

To błyskawicznie działające rozwiązanie, oferujące nieskończoną liczbę aplikacji i usług. Jak można się spodziewać, wszystkie modele obsługują AirPlay 2, Alexę, Apple Home i Google Home, a piloty mają możliwość sterowania głosowego.

Sony Pictures Core

Korzystanie z platformy Google TV na telewizorach Sony obejmuje kilka wspaniałych funkcji. Otrzymujesz dostęp do Sony Pictures Core, wcześniej znanego jako Bravia Core. Platforma ta została opracowana wspólnie z inżynierami Sony TV i specjalistami Sony Pictures, aby zapewnić mastering obrazu o studyjnej jakości bezpośrednio w telewizorze. Typowe usługi przesyłania strumieniowego umożliwiają przesyłanie strumieniowe treści w jakości około 15–25 Mb/s, natomiast usługa Pure Stream firmy Sony współpracuje z Sony Pictures Core, umożliwiając przesyłanie strumieniowe treści w jakości do 80 Mb/s. Zapewnia to więcej szczegółów obrazu i poprawia jakość dźwięku, dzięki czemu jest bardzo zbliżona do tej, jaką można uzyskać z płyty Blu-Ray.

Otrzymujesz także wcześniejszy dostęp do niektórych filmów Sony Pictures i klipów zza kulis, ekskluzywnych materiałów dodatkowych, największej na świecie biblioteki IMAX Enhanced oraz trybu kalibracji Sony Pictures Core, który automatycznie optymalizuje ustawienia obrazu podczas oglądania treści IMAX Enhanced.

Adaptacyjne tryby kalibracji

W przypadku nowych telewizorów Sony będziesz mieć dostęp do dedykowanych trybów kalibracji. Byłem pod ogromnym wrażeniem, gdy Sony po raz pierwszy nawiązało współpracę z Netflixem w celu udostępnienia tej funkcji w 2018 roku, a w nowych modelach z 2024 roku jest ona jeszcze lepsza. Ten tryb automatycznie dostosowuje jasność telewizora do warunków panujących w pomieszczeniu i konfiguruje obraz telewizyjny tak, aby był skalibrowany możliwie najbliżej monitorów używanych w studiach filmowych.

Ponadto Sony współpracowało z Amazonem nad poprawą jakości obrazu podczas oglądania treści Prime Video. Działa to na tej samej zasadzie co tryb Netflix, dostosowując obraz tak, aby wyglądał jak najwierniej i jak najbliżej zamysłu reżysera. Pod tym względem Sony jest niezmiennie wierne swojej idei.

To bardzo dobry ruch. Sony Home Entertainment jest nierozerwalnie powiązana z łańcuchem produkcji filmowej i telewizyjnej. Od wspaniałych studiów masteringowych dźwięku i studiów ADR, po fascynujące tworzenie dźwięku techniką foley i wirtualnych zakładów produkcyjnych, przesłanie nie zmienia się: dosłownie nie ma innej marki rozrywki domowej bardziej zakorzenionej w procesie tworzenia filmów.

„I want to play a game”

Sony po raz kolejny przeszło samo siebie, jeśli chodzi o technologię gier i funkcje dostępne w nowych modelach BRAVIA. Modele BRAVIA 7, 8 i 9 są wyposażone w dwa porty HDMI 2.1, które obsługują szczytową przepływność do 48 Gb/s i 120 kl./s w przypadku treści 4K. Jeśli użyjesz tej opcji wraz z trybem automatycznego niskiego opóźnienia (ALLM) i zmienną częstotliwością odświeżania (VRR), będziesz mieć całkiem solidną konfigurację do gry.

Ponadto, jeśli masz konsolę PS5, możesz skorzystać z funkcji automatycznego mapowania tonów HDR. Otrzymujesz także wsparcie dla Dolby Vision Plus, które zwiększa dokładność kolorów i zapewnia realistyczny kontrast w grach. Do tego możesz faktycznie zmienić rozmiar obrazu, aby wyświetlić grę na mniejszym ekranie, co jest korzystne w przypadku szybkich gier pierwszoosobowych i siedzenia bliżej ekranu. Możesz także dodać celownik na ekranie, dostosować czerń, a także uruchomić w oknie z boku YouTube z np. walkthrough danej gry.

Wszystkie ustawienia gry i funkcje są umieszczone w jednym, łatwo dostępnym menu. Ułatwia to włączanie trybów gry FPS lub RTS i dostosowywanie ustawień obrazu bezpośrednio w tym menu. Ponadto, gdy uruchomisz grę, telewizor ją rozpozna i automatycznie przełączy się w odpowiedni tryb.

Przegląd modeli

Telewizory

Sony BRAVIA 9

Typ ekranu: Mini LED | Dostępne rozmiary: 75”, 85”

To najjaśniejszy telewizor Mini LED 4K, jaki kiedykolwiek wyprodukowała firma Sony, co czyni go nowym, flagowym modelem ze wszystkimi zaletami. Garść liczb mówi o około 50% większej jasności, 325% większej liczbie stref przyciemniania i 20% mniejszym zużyciu energii w porównaniu do Mini LED Sony X95L z 2023 roku. Otrzymujesz atramentowy poziom czerni jak w przypadku OLED i najjaśniejsze możliwe kolory jak w przypadku tradycyjnego panelu LED. BRAVIA 9 będzie znakomitym wyborem dla kogoś, kto pragnie jasnego, szczegółowego obrazu o dużym kontraście.

Sony BRAVIA 8

Typ ekranu: OLED | Dostępne rozmiary: 55”, 65”, 77”, (A80L nadal dostępny w wersji 83”)

Przechodząc do telewizora OLED BRAVIA 8, należy podkreślić, że jest to następca telewizora OLED A80L z 2023 roku. Zamiast aktualizacji sprzętu, takiej jak BRAVIA 9 w stosunku do X95L, BRAVIA 8 ma udoskonalony algorytm przetwarzania, który zapewnia większą jasność w porównaniu z A80L. Modele BRAVIA 8 są dostępne w rozmiarach 55”, 65” i 77”. Jeśli szukasz modelu 83”, nadal możesz kupić poprzedni model A80L, który będzie dostępny w tym rozmiarze.

Sony BRAVIA 7

Typ ekranu: Mini LED | Dostępne rozmiary: 65”, 75”, 85”

BRAVIA 7 to w zasadzie młodszy brat BRAVIA 9. Ma wiele takich samych funkcji, jak potężny procesor XR z technologią Sony XR Clear Image, XR Motion Clarity i XR Backlight Master Drive. Nie będziesz mógł jednak skorzystać z zalet nowo opracowanych sterowników LED, które tworzą więcej stref przyciemniania podświetlenia, większą jasność i mniejsze zużycie energii. Ale to powoduje, że BRAVIA 7 jest znacznie tańszą opcją. Mimo to BRAVIA 7 to nadal bardzo wydajny telewizor Mini LED, który jest dużym skokiem w stosunku do poprzedniego modelu X90L. To idealny wybór dla kogoś, kto szuka dużego, jasnego ekranu w przystępnej cenie. 65-calowy BRAVIA 8 jest w rzeczywistości w tej samej cenie co 75-calowy BRAVIA 7. Tak, stracisz trochę kontrastu na niskim poziomie, ale jest to świetny sposób na przejście do dużego telewizora przy małej utracie wydajności.

Soundbary

Oba nowe soundbary zajmują o 32-36% mniejszą powierzchnię niż ich poprzednicy, ale bez zmniejszenia mocy akustycznej. Listwa BRAVIA Theatre Bar 8 zastępuje model HT-A5000, BRAVIA Theatre Bar 9 z kolei flagowy model HT-A7000.

Dla kinowego, dynamicznego brzmienia Bar 8 wyposażono w 11 głośników, 4 woofery, 3 wysokotonowe przednie, 2 boczne i 2 kierowane do góry. Bar 9 wyposażono z kolei w aż 13 głośników: 4 woofery, 3 wysokotonowe przednie, 2 unikalne, wysokotonowe typu szczelinowego, 2 boczne, 2 kierowane do góry i pasywne radiatory wzmacniające bas. Zawansowana, automatyczna kalibracja dźwięku dopasuje brzmienie soundbarów do każdego pomieszczenia.

Każdy soundbar można rozszerzyć, aby zapewnić prawdziwy dźwięk przestrzenny (do 7.1.4 kanałów dzięki przetwornikom skierowanym w bok i w górę), dodając parę bezprzewodowych głośników tylnych i zasilany bezprzewodowy subwoofer. Zamiast wprowadzać na rynek zupełnie nową linię głośników surround i subwooferów, firma utrzymuje kompatybilność z już istniejącymi.

Głośniki SA-RS3S dodają tylny dźwięk przestrzenny, podczas gdy głośniki SA-RS5 zapewniają dźwięk przestrzenny i wysokość z tyłu za pośrednictwem przetworników skierowanych do przodu i do góry. Subwoofer SA-SW3 oferuje moc 200 W, podczas gdy większy SA-SW5 wyposażony jest w 300-watowy wzmacniacz.

Oba soundbary obsługują Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced, 360 Reality Audio i High-Res Audio.