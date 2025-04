Smartfon do 1 500 PLN

Wybór idealnego smartfona w średniej półce cenowej może być trudnym zadaniem, zwłaszcza gdy na rynku pojawia się coraz więcej modeli o podobnej specyfikacji. W tym porównaniu przyjrzymy się pięciu popularnym urządzeniom: OPPO Reno13 FS 5G, Samsungowi Galaxy A55, Xiaomi POCO X7 Pro, Xiaomi Redmi Note 14 5G oraz realme 14 Pro 5G. Który z nich oferuje najlepsze osiągi, jakość wykonania i funkcjonalność? Sprawdzamy mocne i słabe strony każdego z tych modeli, aby ułatwić wybór najlepszego smartfona.

OPPO Reno13 FS 5G

OPPO Reno13 FS 5G to smartfon, który wyróżnia się na tle konkurencji, oferując użytkownikom doskonałe połączenie wydajności, designu i funkcjonalności. Wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 oraz 12 GB pamięci RAM, zapewnia płynne działanie nawet przy najbardziej wymagających aplikacjach. 6,67-calowy ekran AMOLED o wysokiej rozdzielczości gwarantuje żywe kolory i głęboką czerń, co czyni go idealnym do oglądania filmów czy grania w gry. Aparat główny o rozdzielczości 50 Mp wspierany przez dodatkowe obiektywy 8 Mp i 2 Mp pozwala na uchwycenie szczegółowych i wyraźnych kadrów w różnych warunkach oświetleniowych. Przedni aparat 32 Mp zadowoli miłośników selfie, dostarczając wysokiej jakości autoportrety. Bateria o pojemności 5 800 mAh zapewnia długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstego ładowania, a szybkie ładowanie pozwala na błyskawiczne uzupełnienie energii. Dodatkowo, urządzenie ma stopień ochrony IP69, co oznacza wysoką odporność na wodę i pył, czyniąc go niezawodnym towarzyszem w każdych warunkach.

realme 14 Pro 5G

realme 14 Pro 5G to smartfon, który na pierwszy rzut oka zachwyca nowoczesnym designem i ciekawymi rozwiązaniami, takimi jak zmieniająca kolor obudowa pod wpływem światła UV. Jego 6,77-calowy ekran OLED o odświeżaniu 120 Hz zapewnia płynny obraz, choć zakrzywione krawędzie mogą powodować przypadkowe dotknięcia i odbicia światła. Urządzenie napędza procesor MediaTek Dimensity 9200+, który oferuje dobrą wydajność, ale w dłuższym użytkowaniu może nagrzewać się bardziej niż konkurencja. realme 14 Pro 5G ma aparat główny 50 Mp, który nieźle radzi sobie w dobrych warunkach oświetleniowych, ale w ciemniejszych sceneriach szczegóły ulegają zauważalnemu rozmyciu. Dodatkowy obiektyw szerokokątny nie oferuje takiej jakości, jakiej można by oczekiwać w tej półce cenowej. Bateria 5 000 mAh pozwala na cały dzień pracy, lecz jej realna wydajność jest niższa niż w OPPO Reno13 FS 5G. Dodatkowo, brak certyfikatu wodoszczelności sprawia, że użytkownicy muszą uważać na przypadkowe zalania.

Xiaomi Redmi Note 14 5G

Xiaomi Redmi Note 14 5G to kolejny przedstawiciel średniej półki, który stara się łączyć nowoczesne technologie z przystępną ceną. Niestety, w porównaniu z OPPO Reno13 FS 5G, wypada mniej korzystnie. Ekran, choć duży i czytelny, nie oferuje takiej głębi kolorów i kontrastu jak konkurencyjny model. Wydajność procesora jest adekwatna do codziennych zadań, ale przy bardziej wymagających aplikacjach, może dochodzić do spowolnień. System operacyjny, mimo że funkcjonalny, zawiera wiele preinstalowanych aplikacji, które zajmują cenne miejsce w pamięci urządzenia. Aparat główny pozwala na wykonanie przyzwoitych zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych, ale w trudniejszych jakość fotografii znacząco spada. Bateria, choć pojemna, nie wyróżnia się na tle konkurencji, a brak wsparcia dla szybkiego ładowania może być uciążliwy dla użytkowników oczekujących krótkiego czasu uzupełniania energii.

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55 to solidny przedstawiciel średniej półki, jednak w porównaniu z OPPO Reno13 FS 5G ujawnia pewne niedociągnięcia. Choć wyposażony jest w 6,6-calowy ekran o wysokiej rozdzielczości, jego jasność i odwzorowanie kolorów pozostawiają nieco do życzenia. Procesor jest wystarczający do codziennych zadań, ale może nie sprostać bardziej wymagającym aplikacjom czy grom, co skutkuje okazjonalnymi spadkami wydajności. Aparat główny, mimo że oferuje przyzwoitą jakość zdjęć w dobrych warunkach oświetleniowych, w słabszym świetle traci na szczegółowości i dokładności kolorów. Bateria, choć pojemna, nie dorównuje wytrzymałością tej z OPPO Reno13 FS 5G, co może wymagać częstszego ładowania przy intensywnym użytkowaniu. Dodatkowo, brak zaawansowanej odporności na wodę i pył sprawia, że użytkownicy muszą być bardziej ostrożni w trudniejszych warunkach.

Xiaomi POCO X7 Pro

Xiaomi POCO X7 Pro to smartfon, który na pierwszy rzut oka przyciąga uwagę atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Jednak przy bliższym przyjrzeniu się, pojawiają się pewne mankamenty. Ekran AMOLED o przekątnej 6,67 cala i odświeżaniu 120 Hz zapewnia płynność obrazu, ale jego jasność w pełnym słońcu jest niewystarczająca. Procesor Mediatek Dimensity 8400 Ultra gwarantuje dobrą wydajność, jednak obecność licznych preinstalowanych aplikacji i reklam w systemie może irytować użytkowników. Aparat główny oferuje przyzwoitą jakość zdjęć, ale dodatkowe obiektywy, takie jak ultraszerokokątny, nie spełniają oczekiwań pod względem szczegółowości. Bateria o pojemności 6 000 mAh jest imponująca, jednak szybkie ładowanie o mocy 90 W może prowadzić do szybszego zużycia ogniw w dłuższej perspektywie.