Ghost zwiastuje EP-kę Phantomime

Ghost zapowiada nowe wydawnictwo. Phantomime, EP-ka z pięcioma coverami, od początku miała być kontynuacją ubiegłorocznej płyty Impera. Premiera zaplanowana jest na 18 maja, a wydawnictwo promuje utwór Jesus He Knows Me.

Phantomime składa się z coverów oraz przeróbek klasyków autorstwa Television, Genesis, The Stranglers, Iron Maiden i Tiny Turner. EP-ka w równym stopniu oddaje hołd każdemu z artystów, celebruje ich wpływ na dzisiejszą muzykę oraz naznacza wybrane utwory charakterystycznym brzmieniem Ghost.

Jesus He Knows Me to interpretacja satyrycznego ataku Genesis na telewizyjnych kaznodziejów z 1992 roku. Teledysk do coveru Ghost wyreżyserował Alex Ross Perry. Utwór nie bez powodu został wydany w Wielką Niedzielę. To już tradycja – Ghost do perfekcji opanował obalanie społecznych konwencji i autorytetów.

Premiera EP-ki Phantomime zbiegnie się z pierwszymi tegorocznymi koncertami Ghost. Uznana trasa „Imperatour” obejmuje aż 70 koncertów. W czerwcu zespół zawita do Polski, aby dać show na głównej scenie gdańskiego Mystic Festival.

Tracklista:

1. See No Evil (Television)

2. Jesus He Knows Me (Genesis)

3. Hanging Around (The Stranglers)

4. Phantom of the Opera (Iron Maiden)

5. We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) (Tina Turner)