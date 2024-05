Škoda na linii startowej – debiut w Gran Turismo 7

Škoda dołącza do grona producentów samochodów obecnych w legendarnej grze wyścigowej Gran Turismo. Pierwszym pojazdem czeskiej marki w grze jest Škoda Vision Gran Turismo. Wskocz za jego stery i poznaj ten futurystyczny samochód koncepcyjny.

Po tym jak Škoda dołączyła do Fortnite, firma postanowiła zwiększyć zakres swojej obecności w grach wideo. Kolejna produkcja, w której można spotkać czeskiego producenta to Gran Turismo 7.

Po ostatniej aktualizacji gracze mogą ścigać się, siadając za kierownicą Škody Vision Gran Turismo. To futurystyczny samochód koncepcyjny, który nawiązuje swoją stylistyką zarówno do Modern Solid, czyli języka projektowania stosowanego przez Škodę, jak i przede wszystkim do bogatej historii producenta w motosporcie. Projektanci, którzy stworzyli ten wirtualny samochód wyścigowy, inspirowali się modelami Škoda 1100 OHC oraz 130 RS.

Chociaż Vision Gran Turismo to samochód wirtualny, projektanci musieli wziąć pod uwagę szereg ograniczeń podczas jego tworzenia. Wynika to z wymagań gry. – Atrakcyjność Gran Turismo nie polega wyłącznie na pierwszorzędnej grafice, gra szczyci się również realistycznym odwzorowaniem modelu jazdy, a my musieliśmy dostosować się do tych wymagań projektując samochód. Pojazd i jego charakterystyka w grze są zdefiniowane przez ponad sto parametrów technicznych, z których część jest specyficzna dla naszego projektu – mówi Martin Porteš, który kierował zespołem stojącym za Škoda Vision Gran Turismo.

Od samego początku było jasne, że będzie to samochód elektryczny z napędem na wszystkie koła. Projektanci wyposażyli go w baterie litowo-jonowe umieszczone w podłodze oraz cztery silniki elektryczne, po dwa na każdej osi, o łącznej mocy 800 kW. Wirtualny samochód wykorzystuje architekturę 800-woltową i aktywną aerodynamikę.