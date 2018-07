Huawei projektuje smartwatcha z miejscem na słuchawki

Wydawało się, że jedynymi nowymi funkcjami, które można upchnąć do smartwatcha, są kolejne czujniki i urządzenia pomiarowe. Huawei poszło w nieco inną stronę i opatentowało kilka projektów inteligentnych zegarków wyposażonych we wbudowane słuchawki Bluetooth.

Patent zawiera kilka różnych pomysłów na przyłączenie miniaturowych dokanałówek do smartwatcha. Oprócz tych oczywistych typu wykorzystanie specjalnej przegródki lub magnetyczne przypięcie do koperty, Huawei proponuje także odważniejsze rozwiązania. Najciekawszy projekt zakłada ukrycie „pchełek” w miejscu, w którym bransoleta mocowana jest do zegarka. Aby dostać się do słuchawek, wystarczyłoby je nacisnąć, a wbudowana sprężyna automatycznie wysunęłaby je ze skrytki. W patencie poświęcono również trochę miejsca samym dokanałówkom, które oprócz wodoodpornej obudowy wyposażone byłyby w system aktywnej redukcji szumów. Ich wsunięcie z powrotem do koperty pozwoliłoby na doładowanie akumulatorów.

Rozwiązania te, choć ciekawe, na pewno nie pozostaną bez wpływu na design urządzenia. Opublikowane w patencie rysunki pokazują smartwatche ze średnio eleganckimi, pogrubionymi i powiększonymi tarczami. Czy tak będzie wyglądał Huawei Watch 3? Wiadomo jedynie, że to nie pierwszy patent Huawei w dziedzinie inteligentnych zegarków – firma przymierzała się także do stworzenia specjalnego smartwatcha dla… graczy. Czas pokaże, czy te nietypowe pomysły znajdą swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy też pozostaną jedynie w sferze projektów.