Valve Index – nowy headset VR

Fizyczna wersja Steam Link została wycofana ze sprzedaży, ale Valve nie rezygnuje z projektowania fizycznych produktów. Ich najnowszy projekt to zestaw do rzeczywistości wirtualnej Index VR, już wkrótce dostępny dla użytkowników.

Valve zdradziło niewiele szczegółów na temat swojego headsetu – oficjalna premiera produktu jest zaplanowana na 1 maja. Najwięcej informacji na jego temat znalazło się na będącej w budowie stronie produktu w sklepie Steam, która zdradza, że sprzęt otrzyma zintegrowane słuchawki (umieszczone zresztą na ruchomych elementach, które można ustawiać tak, aby jak najdokładniej przylegały do uszu), dwie nakładki na twarz o różnej szerokości oraz możliwość połączenia przez DisplayPort 1.2 i USB 3.0. Dokładna specyfikacja Index VR jest nieznana, ale zgodnie z pogłoskami headset ma posiadać szerokie pole widzenia 135 stopni.

Do działania będzie on wymagał odpowiednio mocnego peceta (minimalnie z czterordzeniowym procesorem i kartą graficzną porównywalną do GTX 1070), a także kontrolerów Valve Knuckles i tajemniczej stacji bazowej – nie wiadomo zatem, czy będzie można korzystać z niego do gry w symulatory z użyciem kierownicy czy drążków sterowniczych. Więcej informacji na temat nowego headsetu Valve poznamy za miesiąc, w tym jego cenę. Strona produktu zdradziła jeszcze jedną ważną informację, czyli datę wejścia produktu do sprzedaży – jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, urządzenie będzie można kupić już 15 czerwca.