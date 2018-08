IFA 2018: Acer Triton 900 to laptop 2-w-1 dla graczy

Ekran dotykowy w gamerskim laptopie? To wbrew pozorom możliwe i całkiem logiczne. Acer zaprezentował właśnie nowego laptopa z serii Predator, który wyposażony jest w ekran dotykowy 4K z obsługą antylagowej technologii G-Sync.

Ekran osadzony jest na nietypowo wyglądających zawiasach. Dzięki nim można przybliżyć wyświetlacz do oczu użytkownika, jednocześnie umożliwiając mu swobodne korzystanie z klawiatury oraz całkowite przejście w tryb tabletu. Na szczęście dotykowa matryca nie zawiedzie graczy – jest ona przystosowana do wyświetlania zawartości 4K UHD, a zastosowanie technologii Nvidia G-Sync zapewni dynamiczne odświeżanie obrazu. Do dyspozycji użytkownika oddana zostanie także klawiatura z mechanicznymi przełącznikami, wiatraki chłodzące Aeroblade najnowszej generacji oraz karta graficzna z serii RTX 20. Więcej informacji na temat Tritona 900 na razie pozostaje tajemnicą, ale nietrudno się domyśleć, że za tyle udogodnień przyjdzie nam sporo zapłacić.

Oprócz laptopa 2-w-1 Acer zaprezentował także inne gadżety dla graczy. Jednym z nich jest specjalna kopuła Predator Thronos, która wygląda jak kokpit wielkiego robota i służy do wprowadzenia maksymalnego realizmu do każdej gry. Gracz może swobodnie dostosować kształt i odchylenie siedziska do swoich preferencji. Krzesło współpracuje z trzema monitorami gamingowymi naraz i posiada wbudowany system audio oraz wibracje. Ponadto Acer pokazał także kilka gotowych komputerów, specjalne monitory 144Hz i szereg mniejszych dodatków, które ucieszą niejednego entuzjastę gier wideo.