Scars Above: pierwszy zwiastun z rozgrywką

Poznaliśmy pierwszy zwiastun prezentujący rozgrywkę w Scars Above: wymagającej, trzecioosobowej strzelance akcji science-fiction, stworzonej przez serbskie studio Mad Head Games i wydawanej przez Prime Matter.

Przy tej okazji poznaliśmy także datę globalnej premiery gry: 28 lutego 2023 roku, zarówno na PC, jak i konsolach 8. oraz 9. generacji (w polskiej wersji z napisami).

W grze gracze wcielą się w dr Kate Ward, astronautkę i naukowczynię, wysłaną do zbadania tajemniczej, kolosalnej struktury obcych o nazwie Metahedron, która pojawia się na orbicie Ziemi. Sprawy nie idą zgodnie z planem, a Metahedron przenosi cały zespół badawczy w kosmos na tajemniczą planetę spoza układu słonecznego, gdzie Kate budzi się samotnie w dziwnym i wrogim świecie. Zdeterminowana, by przeżyć, postanawia odnaleźć swoją załogę i rozwikłać tajemnicę tego, co się stało. Gracze będą musieli zbadać otoczenie, zeskanować i przeanalizować obcą faunę i florę tej niebezpiecznej planety, a następnie wykorzystać zdobytą wiedzę do stworzenia różnych broni, gadżetów i materiałów. Będą również musieli polegać na ofensywnych i taktycznych urządzeniach, wykorzystywać otoczenie i słabości potwornych stworzeń na swoją korzyść, aby przetrwać wbrew wszelkim przeciwnościom, cały czas próbując rozwikłać tajemnicę starożytnej obcej cywilizacji i odkryć prawdę o tym, co stało się z Kate i jej zespołem.

Razem z zapowiedzią pojawiła się też wersja demonstracyjna na Steamie. Demo rozpocznie się wkrótce po prologu i zawiera cały pierwszy rozdział gry, dając graczom wyobrażenie o głównej mechanice, która kształtuje Scars Above i wystawia ich umiejętności na próbę.