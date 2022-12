Nowy zwiastun gry Wild Hearts pozwala przyjrzeć się bliżej gigantycznym bestiom Kemono

EA Originals i KOEI TECMO ujawniły zwiastun „Potężne kemono”, w którym łowcy mogą przyjrzeć się największym bestiom, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w walce w nadchodzącej grze AAA, Wild Hearts, której premiera na PlayStation 5, Xbox Series X|S i PC nastąpi 17 lutego 2023 roku.

Kemono to gigantyczne bestie, które połączyły się ze środowiskiem i wykorzystują moc natury, aby zmieniać swoje otoczenie i dostosowywać je do swoich potrzeb. W grze Wild Hearts podczas przemierzania rozbudowanego świata gracze napotkają wszystkie rodzaje Kemono – od zmodyfikowanych wiewiórek po masywne dziki Kingtusk i wiele innych. Nowy zwiastun prezentuje trzy z najpotężniejszych Kemono, do których należą dziki wilk Siewca Śmierci, ogromny orzeł Amaterasu oraz Złota Zamieć – okrutny tygrys, tworzący tornada piachu i złota.

Gracze, którzy zakupią Edycję Standardową Wild Hearts przedpremierowo, otrzymają emotkę Dzikie Bestie oraz pięć znaczków na chat: Poker Face, Just Woke Up, Praying, Besties i Sleepy.

Dodatkowo, gracze mogą zamówić w przedsprzedaży Edycję Karakuri Wild Hearts, aby otrzymać unikalne przedmioty w grze: dwie pełne zbroje (Karakuri Samurai & Karakuri Ninja), ozdobną latarnię Tsukumo oraz trzy różne emotki. Odblokują również inne bonusy związane z przedpremierowym zakupem gry.

W grze Wild Hearts bohaterowie przemierzają Azumę samotnie lub polują z maksymalnie dwoma przyjaciółmi dzięki funkcjom kooperacji i crossplay na wszystkich platformach. Gracze mogą rozszerzać swoje plany walki i wykonywać specjalne misje podczas polowania w grupie, dołączać do innych łowców lub samodzielnie zmierzyć się z Kemono.