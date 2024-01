Transparentne telewizory kolejną rewolucją Samsunga

Na targach CES 2024 firma Samsung po raz kolejny potwierdza, że innowacje są jej motorem napędowym. Zaprezentowany na wydarzeniu First Look ekran Micro LED oraz nowy OLED „Glare Free” potwierdzają, że Samsung po raz kolejny przesuwa granice technologii telewizorów, oferując jeszcze bardziej niezwykłą jakość obrazu, bezpieczeństwo i wygodę użytkowania.

Dzięki nowym, przeźroczystym diodom Micro LED Samsung pokazuje światu, że możliwości ekranów są nieograniczone. Ekran, który wygląda jak tafla przeźroczystego szkła, zawiera niezwykle małe diody Micro LED i jest wytwarzany w precyzyjnym procesie, który eliminuje widoczne połączenia i refrakcję światła. Wyobraźmy sobie, że próbujemy zamontować mały przedmiot, cieńszy niż ludzki włos, w określonej pozycji i pod określonym kątem. Następnie powtórzmy tę czynność ponad pół miliona razy. Tak powstają ekrany Micro LED.

By wyświetlacz działał z najwyższą wydajnością, każda jednostka LED jest rygorystycznie testowana pod względem spełnienia najwyższych standardów jakości. Umożliwia to stworzenie transparentnych, niezwykle miniaturowych diod Micro LED, tworzących krystaliczny, niezaciemniony obraz umożliwiający realizację różnych zastosowań zarówno w środowisku domowym, jak i biznesowym.

Micro LED jest prawdziwie innowacyjną technologią ekranu, charakteryzując się modułową budową, umożliwia użytkownikom spersonalizowanie kształtu, wielkości i proporcji ekranów, aby dopasować je do dowolnej przestrzeni. Gotowy moduł jest montowany w wyświetlaczu i przechodzi ponad 600 godzin rozbudowanych testów niezawodności i procedur stabilizacji, by zapewnić wspaniałe wrażenia wizualne. Lata prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez firmę Samsung – opartych na jej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie półprzewodników – doprowadziły do powstania niezwykle skutecznego procesu, umożliwiając umieszczenie obwodów chipów LED bezpośrednio na szkle, co zmniejsza utratę jasności, jakiej mogą doświadczać użytkownicy tradycyjnych telewizorów.

Szersza gama telewizorów OLED i 20% jaśniejsze ekrany

Telewizory OLED marki Samsung w 2024 roku korzystają z osiągnięć, które znalazły swój wyraz w ubiegłorocznych, niezwykle wysoko ocenianych modelach. Co istotne model S95D oferuje wielki, 77-calowy ekran o doskonałym odwzorowaniu szczegółów, wysokiej częstotliwości odświeżania klatek i intensywnym, żywym obrazie. Wyświetlacz ten jest o 20% jaśniejszy od poprzednich modeli, uzyskując głębokie i bogate odcienie czerni oraz wzbogaconą przez sztuczną inteligencję wierność kolorów tak czystych, że mają certyfikat Pantone Validated. Samsung wprowadzi w tym roku także modele S90D i S85S w różnych wielkościach – od 42 do 83 cali.

Nowa technologia „OLED Glare Free” – zaprojektowana specjalnie z myślą o ekranach OLED 2024 – zachowuje wierność barw i redukuje refleksy, utrzymując przy tym ostrość obrazu, co pozwala widzom cieszyć się pełną doznań nawet przy świetle dziennym. Powłoki o niskim stopniu odbicia światła optymalizowane do ekranów OLED eliminują konieczność poszukiwania kompromisu między połyskiem a odbiciem dzięki nowej, specjalistycznej warstwie twardych powłok i sposobowi powlekania powierzchni.

Ekran telewizora Samsung OLED S95D będzie przykuwał uwagę widzów dzięki zaawansowanym, firmowym rozwiązaniom podnoszącym jakość obrazu, które zachowują idealną biel, głębszą czerń i wierne kolory. Będąc najjaśniejszym dotychczas ekranem OLED marki Samsung, charakteryzuje się ponadto wysokim stopniem odświeżania do 144 Hz, dzięki czemu kibice sportowi i gracze mogą cieszyć się obrazem płynnie odwzorowującym ruch i krystalicznie wyraziste akcje na ekranie.

Telewizory firmy Samsung, a w tym także Micro LED oraz OLED wykorzystują system Tizen 2024, który w tym roku jest jeszcze bardziej zoptymalizowany dla użytkowników telewizji domowej. Teraz każdy może założyć profil oferujący spersonalizowane rekomendacje i bardziej dostosować go do swoich potrzeb. Wbudowany Hub IoT pozwala bezpiecznie zarządzać domowymi urządzeniami. Aplikacje, w tym aplikacje VOD, do streamingu gier i transmisji sportowych to z kolei nieograniczony dostęp do świata rozrywki i informacji. Najnowsze technologie, łatwe połączenie z soundbarem, konsolą i innymi urządzeniami to od dawna wyróżniki telewizorów Samsung, które są też cenione za wygodę użytkowania.