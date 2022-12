Słuchawki Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edition – wyjątkowy rezultat współpracy brytyjskich producentów

Bowers & Wilkins zaprezentował nową wersję słuchawek Px8. Model Px8 McLaren Edition, bo o nim mowa, to efekt współpracy dwóch topowych brytyjskich producentów klasy premium – Bowers & Wilkins i McLaren Automotive. Konstrukcja ta łączy wygodę użytkowania, solidne wykonanie i doskonałe brzmienie charakterystyczne dla Bowers & Wilkins, a jednocześnie nawiązuje do oryginalnego designu supersamochodów McLarena.

Model Px8 McLaren Edition powstał w oparciu o referencyjną jakość dźwięku zapewnianą przez słuchawki Bowers & Wilkins Px8, które zdążyły już zyskać uznanie wśród specjalistów z branży audio. Wzornictwo nowego modelu nawiązuje do luksusowych samochodów McLarena, który słynie z innowacyjnego podejścia do produkcji pojazdów.

Bowers & Wilkins znany jest z innowacyjnego podejścia do projektowania i produkcji głośników, które mają zapewnić jak najdokładniejsze odzwierciedlenie źródłowego materiału audio. Od 2015 roku firma jest odpowiedzialna za nagłośnienie supersamochodów marki McLaren. Słuchawki Px8 McLaren Edition opracowano, aby uczcić partnerstwo obydwu renomowanych brytyjskich producentów, a jednocześnie premierę modelu Artura – pierwszego seryjnie produkowanego hybrydowego supersamochodu marki McLaren.

Te wyjątkowe bezprzewodowe słuchawki nauszne wyposażone są w wykonywane na zamówienie przetworniki elektroakustyczne o średnicy 40 mm z karbonowymi membranami. Konstrukcja przetworników wzorowana jest na tych, które stosowane są w kolumnach głośnikowych Bowers & Wilkins należących do cenionej przez specjalistów serii 700.

Model Px8 McLaren Edition ma wykończenie w kolorze szarym z pomarańczowymi elementami. Jest to nawiązanie do samochodów założyciela firmy, Bruce’a McLarena, którymi z sukcesami ścigał się on w samochodowych Grand Prix na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku.

Zaawansowany, funkcjonalny model

Słuchawki Px8 McLaren Edition mają wbudowany moduł Bluetooth i obsługują technikę aptX Adaptive firmy Qualcomm, co pozwala uzyskać wysoką jakość dźwięku z urządzeń kompatybilnych z tym rozwiązaniem. W zestawie ze słuchawkami, oprócz dopasowanego etui, znajdują się też przewody USB-C i jack 3,5 mm. Niezależnie jednak od tego, czy wykorzystujemy połączenie bezprzewodowe Bluetooth, czy przewodowe, model Px8 McLaren Edition łączy wysokowydajne przetworniki elektroakustyczne z układem DSP, który pozwala na przetwarzanie dźwięku nawet z 24-bitową rozdzielczością.

W modelu Px8 McLaren Edition zastosowano także zaawansowaną technikę redukcji szumu, opracowaną przez Bowers & Wilkins, która nie wpływa na brzmienie odtwarzanego dźwięku. Rozwiązanie to bazuje łącznie na 6 zintegrowanych mikrofonach. Dwa mierzą moc wyjściową dla każdego z przetworników, dwa odpowiadają za reakcję układu na hałas otoczenia, a dwa zapewniają czysty dźwięk podczas rozmów z wykorzystaniem słuchawek.

Słuchawki Px8 McLaren Edition współpracują z aplikacją mobilną Bowers & Wilkins Music, która umożliwia streaming muzyki bezpośrednio z urządzenia mobilnego do słuchawek, m.in. z takich serwisów jak Deezer, Quobuz czy Tidal. Aplikacja pozwala ponadto na korekcję brzmienia i kontrolę nad dostępnymi funkcjami, w tym funkcją ANC oraz poziomem naładowania baterii słuchawek.

Modelu Bowers & Wilkins Px8 McLaren Edition można spodziewać się w sprzedaży u autoryzowanych dealerów już w styczniu 2023 r.