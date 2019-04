Wózek na zakupy od… Forda

Inteligentna rewolucja dotyka nie tylko samochodów, rowerów i elektrycznych hulajnóg – czas, żeby trafiła ona także do centrów handlowych. Ford Europe zaproponował właśnie wózek sklepowy z technologią inteligentnego hamowania.

Zastosowany w wózku system jest oparty na układzie Pre-Collision Assist zastosowanym w samochodach Forda. Wykorzystuje on system kamer, który monitoruje i analizuje otoczenie z przodu pojazdu, a w razie wykrycia potencjalnego zderzenia automatycznie go zatrzymuje. Został on zaprojektowany tak, aby ograniczyć ilość kolizji wózków z innymi klientami hipermarketów, sklepowymi półkami i zaparkowanymi pojazdami – do tych drobnych wypadków dochodzi najczęściej, gdy za ich sterami stają dzieci. Należy zauważyć, że prototyp od Forda jest nie tylko inteligentny, ale także całkiem designerski.

Wózek z systemem automatycznego hamowania to jeden z projektów, które przybliżają klientom zasady działania nowych technologii Forda. Wśród nich znalazły się łóżko z systemem opartym na asystencie utrzymania pasa ruchu (ostrzegał on o opuszczeniu swojej połowy łóżka) oraz buda dla psa z aktywną redukcją hałasu, zaprojektowana po to, aby chronić naszych pupili przed głośnymi dźwiękami, które mogłyby ich przestraszyć. Inteligentny wózek raczej nie trafi do sklepów w najbliższym czasie i w formie, w jakiej przedstawiono go w spocie reklamowym, ale zastosowana w nim technologia nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa.