Pamięć masowa dla graczy

W świecie gier, gdzie każda sekunda może decydować o zwycięstwie lub porażce, kluczowe znaczenie ma wydajność i niezawodność sprzętu. Gracze, niezależnie od platformy, oczekują szybkiego dostępu do swoich tytułów, płynnej rozgrywki i wystarczającej przestrzeni na rosnące biblioteki gier. Nowoczesne rozwiązania pamięci masowej z serii WD_BLACK oraz SanDisk od lat spełniają najwyższe wymagania graczy na całym świecie.

Seria WD_BLACK koncentruje się na rozwiązaniach dla entuzjastów gier, oferując wydajne dyski SSD i karty rozszerzeń zaprojektowane z myślą o konsolach i PC. Z kolei SanDisk, specjalizujący się w kartach pamięci i nośnikach flash, dostarcza produkty idealne dla konsol przenośnych i urządzeń mobilnych. Dzięki tym dwóm markom gracze mogą cieszyć się krótszymi czasami ładowania, większą przestrzenią na gry i płynną rozgrywką, bez względu na platformę, którą wybiorą.

SanDisk to firma, która rozumie potrzeby graczy i dostarcza im technologie, umożliwiające jeszcze lepsze doświadczenia z ulubionymi tytułami. Niezależnie od tego, czy grasz na PC, konsoli stacjonarnej czy urządzeniu mobilnym, produkty te zapewniają maksymalną wydajność i niezawodność. Dzięki nim każdy gracz może skupić się na tym, co najważniejsze – na czerpaniu przyjemności z gry.

WD_BLACK SN850P

Oficjalnie licencjonowany dysk SSD NVMe dla konsoli PS5, zapewniający ultraszybkie ładowanie gier. Dzięki interfejsowi PCIe Gen4 i prędkości do 7 300 MB/s oferuje płynną rozgrywkę i większą pojemność na nasze gry. Ponadto wbudowany radiator ułatwia instalację i optymalizuje chłodzenie, spełniając wszelkie wymagania PlayStation 5.

Od 599 PLN, www.euro.com.pl

WD_BLACK C50

Oficjalna karta rozszerzeń dla konsol Xbox Series X|S, oferująca natychmiastową pamięć masową bez utraty wydajności. Dzięki technologii Xbox Velocity Architecture zapewnia szybkie ładowanie gier i bezproblemowe przełączanie między tytułami. Kompaktowa budowa i prosty montaż sprawiają, że rozszerzenie pamięci jest szybkie i wygodne.

Od 699 PLN, www.euro.com.pl

WD_BLACK SN770M

Kompaktowy dysk SSD NVMe M.2 2230, zaprojektowany dla przenośnych konsol, takich jak Steam Deck i ASUS ROG Ally. Dzięki PCIe Gen4 osiąga prędkości do 5 150 MB/s, zapewniając błyskawiczne ładowanie gier. Wysoka wydajność i energooszczędność sprawiają, że jest idealnym rozwiązaniem dla mobilnych graczy, szukających większej przestrzeni na gry.

Od 469 PLN, www.komputronik.pl

WD_BLACK SN850X

Wydajny dysk SSD NVMe dla graczy preferujących komputery PC, oferujący prędkości do 7 300 MB/s dzięki PCIe Gen4. Zoptymalizowany pod kątem gier z niskim opóźnieniem i z technologią Game Mode 2.0. Model ten dostępny jest w wersji z radiatorem, który zapewnia optymalne chłodzenie i płynność rozgrywki nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Od 429 PLN, www.komputronik.pl

SanDisk microSD for Nintendo Switch

Oficjalnie licencjonowana karta pamięci, zapewniająca szybkie ładowanie i więcej miejsca na gry. Dostępna w pojemnościach do 1 TB, z prędkościami odczytu do 100 MB/s. Idealna dla fanów gier, oferuje niezawodność i kompatybilność z konsolą, a limitowane edycje z motywami Pokémon dodają kolekcjonerskiego charakteru.

Od 160 PLN, www.shop.sandisk.com/pl-pl/

SanDisk Gameplay for Mobile & Portable Consoles

Karta microSD zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych i konsol przenośnych. Zapewnia szybki transfer danych i pojemność do 1 TB. Jej wydajność została dostosowana do dużych wymagań graficznych gier AAA/3D/VR, umożliwiając granie bez zakłóceń, co sprawia, że jest idealnym wyborem dla mobilnych graczy.

Od 126 PLN, www.shop.sandisk.com/pl-pl/