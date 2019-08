Samsung rozpoczyna testy głośnika Galaxy Home Mini

O pracach nad inteligentnym głośnikiem Samsung Galaxy Home słyszymy już od dwóch lat, a rok temu poznaliśmy jego techniczną specyfikację. Data premiery urządzenia pozostaje do tej pory nieznana, niewykluczone jednak, że przed dużym głośnikiem na rynku pojawi się jego wersja Mini.

Miniaturowa edycja inteligentnego głośnika już wkrótce trafi do posiadaczy smartfonów z serii Galaxy w Korei Południowej, którzy zechcą wziąć udział w jego testach beta. Na razie nie wiemy zbyt wiele o nowym sprzęcie. Pod względem designu ma on przypominać Amazon Echo Dot i Google Home Mini: to miniaturowy, zaokrąglony głośniczek z czterema przyciskami umieszczonymi na górnej ściance. Urządzenie zostanie wyposażone w przetworniki od AKG, moduł Wi-Fi i diodę podczerwoną do łączenia się z telewizorem. Wiadomo, że otrzyma on integrację z Samsung SmartThings i Bixbym. Pozwala to sądzić, że Galaxy Home Mini będzie przede wszystkim urządzeniem przeznaczonym do sterowania inteligentnym domem.

Oficjalna prezentacja Galaxy Home miała miejsce w sierpniu 2018 roku, ale do tej pory sprzęt nie pojawił się na rynku. Producent obiecywał, że jego premiera zaplanowana jest na trzeci kwartał 2019 roku, który prawie się skończył; nawet podczas sierpniowej konferencji Unpacked Samsung milczał na temat inteligentnego głośnika. Zapisy do testu beta Galaxy Home Mini zakończą się 1 września, więc być może już w przyszłym tygodniu dowiemy się czegoś więcej o losie obydwu urządzeń.