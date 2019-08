Studio Telltale Games wciąż będzie produkowało gry

Zakończenie działalności Telltale Games – dewelopera odpowiedzialnego za popularne gry The Walking Dead czy Game of Thrones – odbiło się szerokim echem nie tylko wśród fanów studia. Na szczęście nie wszystko jest stracone, a niektóre z wyczekiwanych tytułów ujrzą światło dzienne za sprawą nowego właściciela Telltale.

W środę firma LCG Entertainment ogłosiła, że nabyła wszelkie prawa do marki Telltale wraz z licencjami technologicznymi i wybraną własnością intelektualną. Planuje ona wznowić dawne tytuły studia pod marką Telltale Games oraz kontynuować prace nad sequelami niektórych z nich. Wśród zakupionych licencji znalazły się gry The Wolf Among Us i Batman: The Telltale Series. Nie wiadomo, czy inne popularne tytuły również otrzymają swoją kontynuację – po upadku studia licencje na wiele z nich automatycznie straciły ważność, a ich właściciele mogą nie wyrazić zgody na dalsze prace. Najbardziej rozpoznawalna gra od Telltale, The Walking Dead, trafiła pod skrzydła studia Skybound Games, które zatrudniło część pracowników oryginalnego Telltale.

LCG Entertainment zapowiada, że wśród deweloperów zatrudnionych do pracy nad kontynuacjami gier znajdą się przede wszystkim kluczowi pracownicy Telltale. To dobra wiadomość: zamknięcie studia we wrześniu ubiegłego roku wiązało się z natychmiastowym zwolnieniem 225 spośród 250 zatrudnionych tam osób. Większość z nich nie dostała ani odprawy, ani możliwości kontynuowania ubezpieczenia zdrowotnego, a część miała problemy ze znalezieniem kolejnej pracy. „Drugie życie” Telltale to dla nich szansa na powrót do zawodu – miejmy nadzieję, że tym razem na lepszych warunkach.