Samsung prezentuje Galaxy Watch Active 2

Od premiery pierwszego Galaxy Watch Active minęło jedynie kilka miesięcy, ale Samsung najwyraźniej uznał, że czas już na jego następcę. Oto Galaxy Watch Active 2, który przywraca funkcję znaną z poprzednich smartwatchy producenta, ale w nowej odsłonie.

Zegarek otrzymał tzw. cyfrowy pierścień będący odpowiednikiem mechanicznego pierścienia z Galaxy Watch i innych, starszych urządzeń Samsunga. W praktyce jest to po prostu pasek wrażliwego na dotyk ekranu; aby przełączyć się pomiędzy menu smartwatcha, wystarczy przeciągnąć po nim palcem lekkim, kolistym ruchem. Podczas „obracania” pierścienia zegarek będzie emitował drobne wibracje, potwierdzające zarejestrowanie komendy. Rozwiązanie to ma ułatwić nawigację po systemie operacyjnym TizenOS z nakładką OneUI.

Galaxy Watch Active 2 będzie dostępny w dwóch wersjach: z kopertą o średnicy 40 lub 44 mm. Otrzymamy także wybór: aluminiowa lub stalowa koperta; tej pierwszej towarzyszyć będzie pasek z gumy, a drugiej – skórzany pasek i moduł LTE. Zegarek otrzyma wsparcie dla Bluetooth 5.0, płatności NFC i modułu GPS; znajdziemy w nim także znaną z Apple Watch funkcję EKG, chociaż jej start będzie opóźniony w stosunku do premiery. Nowością będzie również My Style, czyli funkcja tworzenia spersonalizowanych tarcz – jeśli zrobimy zdjęcie naszego stroju za pomocą połączonego z zegarkiem smartfona, ekran smartwatcha dopasuje swoją kolorystykę i wzór do noszonych ubrań.

Do sklepów Galaxy Watch Active 2 trafi pod koniec września. Najtańsza wersja Bluetooth 40 mm kosztować będzie 280 USD (ok. 1 080 PLN), a 44 mm – 300 USD (ok. 1 160 PLN). Nie wiadomo jeszcze, kiedy zegarek znajdzie się w oficjalnej dystrybucji w Polsce, ani w jakich cenach.