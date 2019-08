Elektryczny SUV od… Razera

Gamingowe akcesoria podbiły już nasze domy, teraz czas także na garaże. Oto Nio ES6 Night Explorer Limited Edition, pierwszy samochód sygnowany przez Razera… i prawdopodobnie nie ostatni.

„Samochód dla graczy” to limitowana edycja elektrycznego crossovera Nio ES6 dostępnego przede wszystkim na rynku chińskim. Auto powstało we współpracy z producentem akcesoriów komputerowych dla graczy Razer, co widać na pierwszy rzut oka. Wskazują na to charakterystyczna czarno-zielona kolorystyka i duże logo umieszczone na tylnych drzwiach, a także dobrze znane z gadżetów firmy podświetlenie Chroma, oczywiście zaadaptowane do potrzeb samochodu. Wewnątrz znajdzie się także system głośników wykonany w technologii THX Spatial Audio. Auto otrzyma silnik elektryczny o mocy równoważnej 544 KM i będzie przyspieszało do setki w 4,7 sekundy.

Auto zaprezentowane zostało podczas targów dla graczy ChinaJoy 2019, największej tego typu imprezie w chinach. Za „gamingowy” samochód trzeba będzie zapłacić 467 800 CNY (ok. 261 100 PLN). Trafi on pewnie tylko do najbardziej oddanych fanów Razera: wyprodukowane zostanie jedynie 88 egzemplarzy NIO ES6 Night Explorer Limited Edition. Producent akcesoriów obiecuje jednak, że to nie ostatnia współpraca z Nio w zakresie motoryzacji i już wkrótce możemy spodziewać się nowych modeli.