Creative BT-W2, czyli bezprzewodowy dźwięk także w PlayStation 4

Creative BT-W2 to adapter USB, który pozwoli na uzyskanie bardzo dobrego dźwięku bez potrzeby wykorzystania jakichkolwiek przewodów. Dotychczas umożliwiał on przekazywanie audio z komputerów PC i Mac do urządzeń Bluetooth. Firma Creative poinformowała, że adapter współpracuje teraz także z PlayStation 4.

Przekaźnik Creative BT-W2 pozwala na wykorzystanie technologii Bluetooth do przesyłania dźwięku pomiędzy sprzętem takim jak komputer PC czy Mac do kart dźwiękowych, głośników i słuchawek. Dotyczy to między innymi serii Sound Blaster. Wszystko odbywa się za pomocą adaptera USB, który podłączamy do urządzenia. Wszystko dzieje się na zasadzie „plug-and-play”. Dzięki temu uzyskamy dźwięk bez żadnych zakłóceń natychmiast na naszym sprzęcie audio. Ponadto przetwornik umożliwia transmisję bezprzewodową SBC (sub-band coding).

Synchronizacja w czasie rzeczywistym odbywa się dzięki technologii APTX Low Latency. Ma ona przede wszystkim wyeliminować ograniczenia związane z przepustowością i opóźnieniami. Krótko mówiąc uzyskamy idealnie zsynchronizowany obraz i dźwięk. To bardzo ważne zarówno podczas oglądania filmów jak i grania w gry.

Dzięki przekaźnikowi Creative BT-W2 będziemy mogli zapomnieć o kablach, które zazwyczaj podłączamy w celu uzyskania dźwięku z konsoli PlayStation 4 na naszych głośnikach. Wpinany do portu USB adapter sprawi, że nie tylko uzyskamy bezprzewodowy dźwięk na naszym sprzęcie audio. Za sprawą obsługi kanału odsłuchu głosowego Bluetooth głos jest przekazywany z powrotem do BT-W2 co sprawia, że komunikacja bezprzewodowa jest bardzo dokładna, a dźwięk krystalicznie czysty.

Połączenie z PC lub Mac jest bardzo łatwe. Wystarczy podpiąć przekaźnik do portu USB. Nie inaczej jest w przypadku konsoli PlayStation 4. Docenią go przede wszystkim gracze. Urządzenie oferowane przez firmę Creative zapewni komunikację zarówno dźwięku z gry, jak i naszego głosu, który jest niezbędny podczas wielu rozgrywek on-line. Przewidywana cena detaliczna na rynku polskim wyniesie 169 PLN, a w pierwszej kolejności otrzyma go sklep x-kom w połowie lipca.